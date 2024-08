Les militants du Minnesota critiquent Tim Walz pour avoir refusé de rencontrer des Palestiniens

Article originel : Minnesota activists criticize Tim Walz for refusing to meet with Palestinians

Par Michael Arria

Mondoweiss.net, 09.08.24



Selon des militants du Minnesota, le gouverneur Tim Walz a annulé une réunion convenue avec des familles palestiniennes qui ont perdu des parents à Gaza après avoir appris qu’elles voulaient parler du désinvestissement de l’État d’Israël. ..Lire la suite