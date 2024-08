Les pourparlers bidons de cessez-le-feu à Gaza de l'administration Biden (WSWS)

Au milieu de l'indignation populaire mondiale face au massacre continu des Palestiniens par l'armée israélienne à Gaza, l'administration Biden se pose en facilitateur de longs pourparlers de cessez-le-feu, affirmant faussement que les négociations sont sur le point d'aboutir. De même, la Convention nationale du Parti démocrate s'est achevée sur la même note : des discours creux sur un cessez-le-feu, tout en maintenant un soutien politique, financier et militaire total au régime sioniste et à sa guerre barbare.

Netanyahou a déclaré catégoriquement mardi : « Je ne suis pas prêt à me retirer du corridor de Philadelphi face aux pressions intérieures et extérieures. Si nous partons de là-bas, il y aura d'énormes pressions politiques sur nous pour que nous n'y retournions pas, mais il n'y aura pas de telles pressions si nous y restons. »

À peine Blinken était-il parti que Netanyahou a contredit publiquement le responsable américain, en particulier en déclarant qu'une présence militaire israélienne resterait le long du corridor de Philadelphi, une zone tampon le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Israël, qui affirme que la présence de ses troupes est nécessaire pour contrôler toute contrebande d'armes, a utilisé son contrôle des points de passage vers Gaza pour restreindre l'entrée à Gaza de fournitures humanitaires essentielles, notamment la nourriture, les médicaments et les équipements médicaux.

Le secrétaire d'État Antony Blinken, qui était en Israël la semaine dernière, est sorti lundi des pourparlers avec Netanyahou en affirmant qu'Israël avait accepté une proposition américaine pour un cessez-le-feu de six semaines, la libération d'otages israéliens et de détenus palestiniens, et un retrait des forces israéliennes de certaines zones de Gaza.

En réalité, les pourparlers qui durent depuis des mois ont été une supercherie du début à la fin. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a saboté à plusieurs reprises tout accord, notamment en autorisant l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, le 31 juillet. De plus, le cadre de l'accord parrainé par les États-Unis est tel que tout cessez-le-feu sera non seulement temporaire, mais donnera également à l'armée israélienne les mains libres pour poursuivre son génocide.

Néanmoins, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU qu'un accord était « maintenant en vue » malgré l'absence évidente d'accord sur les principaux obstacles, y compris sur le corridor de Philadelphi. L'idée que de telles questions vont être résolues à l'approche d'un éventuel sommet dimanche est fantaisiste.

Une nouvelle proposition israélienne concernant le nombre de soldats israéliens et de postes militaires le long du corridor Philadelphi avec l'Égypte ne sera probablement pas plus acceptable pour l'Égypte et le Hamas que le plan précédent visant à militariser la frontière.

Netanyahou a clairement indiqué dès le départ qu'il n'avait aucun intérêt à autre chose qu'une pause temporaire dans l'assaut militaire à Gaza et à ses conditions. Des membres de l'extrême droite de son gouvernement et de son cabinet ont rejeté catégoriquement tout cessez-le-feu.

Le cadre d'un accord en trois phases annoncé par Biden le 31 mai était censé combler le fossé infranchissable entre la détermination du régime sioniste à poursuivre sa guerre génocidaire et les exigences du Hamas pour un cessez-le-feu permanent et la reconstruction de Gaza. Le premier cessez-le-feu de six semaines doit théoriquement être suivi d'une deuxième phase – la fin du conflit militaire, le retrait de toutes les troupes israéliennes de Gaza et la libération de tous les otages restants – puis d'une troisième phase impliquant la reconstruction et le retour final des dépouilles.

Quelques heures seulement après l'annonce de Biden, Netanyahou a écrit sur X/Twitter que « les conditions d'Israël pour mettre fin à la guerre n'ont pas changé », ajoutant : « La destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et la garantie que Gaza ne représente plus une menace pour Israël », a-t-il déclaré. Dans les mois qui ont suivi, Netanyahou n'a pas changé sa détermination à obtenir ce qui équivaut à une occupation militaire israélienne permanente de Gaza – les tours de guet à la frontière avec l'Égypte n'étant qu'un aspect.

Frank Lowenstein, négociateur sur les affaires israélo-palestiniennes pour l'administration Obama, a déclaré vendredi au Washington Post : « Netanyahou a été très clair pendant des mois sur le fait qu'il n'a aucun intérêt à mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu en trois phases qui mettrait réellement fin à la guerre... Malgré ce qu'il a dit au secrétaire Blinken [lundi], il est de plus en plus évident qu'il ne veut même pas vraiment d'un cessez-le-feu temporaire et d'une libération d'otages ».

En fait, l'accord de cessez-le-feu, s'il est finalement accepté, permet à Israël d'ignorer les deux dernières phases et de reprendre son offensive de terre brûlée à Gaza – à condition qu'il ne concocte pas plus tôt un prétexte pour relancer le génocide. L'administration Biden a clairement fait savoir qu'elle continuerait à soutenir Israël jusqu'au bout, notamment en lui fournissant les énormes quantités d'armes et de munitions utilisées pour transformer Gaza en un champ de ruines.

Al Jazeera a rapporté, sur la base de sources médicales, que les troupes israéliennes ont tué 18 autres Palestiniens dans le centre et le sud de Gaza vendredi, portant le bilan officiel depuis le 7 octobre à au moins 40.265 hommes, femmes et enfants. Plus de 93.000 autres personnes ont été blessées. Israël a de nouveau lancé des ordres pour de nouvelles évacuations qui ont transformé la quasi-totalité de la population de Gaza en réfugiés internes, en manque d’abris, de nourriture, d’eau potable et de soins médicaux.

Un reportage de l'Australian Broadcasting Corporation (ABC) intitulé « Quand la morphine s'est épuisée à Gaza, les médecins disent que les amputations sont devenues un “cauchemar sans fin ” » a donné un aperçu des nombreuses horreurs sociales qui sont devenues la norme. Les blessures horribles infligées à des enfants à la suite des bombardements aveugles de l'armée israélienne à Gaza ont entraîné un grand nombre d'amputations, dont certaines ont dû être pratiquées sans anesthésie.

La férocité des opérations militaires israéliennes a créé « une nouvelle génération d'enfants amputés à une échelle que les organisations d'aide et de santé disent avoir du mal à comprendre », indique l'article. Selon l'UNICEF, l'agence des Nations Unies pour l'enfance, plus de 1000 enfants ont été amputés d'une jambe au cours des deux premiers mois de la guerre, c'est-à-dire que plus de 13 enfants par jour perdaient une jambe ou les deux.

La pédiatre américaine Seema Jilani, qui travaillait à l'hôpital Al-Aqsa en décembre dernier, a décrit les conditions traumatisantes dans lesquelles elle et d'autres médecins travaillaient, submergées par les enfants sans l'équipement et les fournitures nécessaires. Elle a déclaré que la situation était un « cauchemar sans fin » qui signifiait que certains des blessés les plus graves, y compris des enfants, étaient souvent laissés pour morts car rien ne pouvait être fait pour eux.

Les hôpitaux et les installations médicales à Gaza sont maintenant beaucoup plus dégradés. Comme l'a rapporté ABC, il n'y a pas de chiffres précis sur le nombre de Gazaouis qui ont perdu des membres, mais les responsables médicaux et les groupes d'aide s'attendent à ce que les chiffres aient grimpé en flèche. Ce bilan tragique est certain de s'alourdir, ainsi que d'autres morts et blessés, dans le cadre du génocide israélien soutenu par les États-Unis, indépendamment de tout cessez-le-feu temporaire qui pourrait ou non être conclu.

(Article paru en anglais le 24 août 2024)