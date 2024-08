Les remarques cruelles et orwelliennes de Biden sur Gaza à la convention démocrate (Common Dreams)

Les remarques cruelles et orwelliennes de Biden sur Gaza à la convention démocrate

Article originel : Biden's Cruel and Orwellian Remarks on Gaza at the DNC

Par Norman Solomon

Common Dreams, 20.08.24





Un discours qui niait la souffrance des Palestiniens était un voyage dans un univers alternatif de ruse politique d’un président qui, six jours auparavant, avait approuvé l’envoi de 20 milliards de dollars d’armes supplémentaires à Israël.







Une observation de George Orwell — « ceux qui contrôlent le présent, contrôlent le passé et ceux qui contrôlent le passé contrôlent l’avenir » — est particulièrement pertinente pour la façon dont le président Biden a parlé de Gaza lors de son discours à la convention démocrate lundi soir. Ses mots s’inscrivent dans un modèle de message qui en est à son onzième mois, dépeignant le gouvernement étatsunien comme cherchant inlassablement la paix, tout en fournissant les armes et les bombes qui ont permis à Israël de massacrer continuellement des civils.



« Nous continuerons à travailler, pour ramener des otages chez nous, mettre fin à la guerre à Gaza et apporter la paix et la sécurité au Moyen-Orient », a déclaré M. Biden aux délégués. « Comme vous le savez, j’ai rédigé un traité de paix pour Gaza. Il y a quelques jours, j’ai présenté une proposition qui nous a rapprochés de ce que nous avons fait depuis le 7 octobre. »



Il s’agissait d’un voyage dans un univers alternatif de ruse politique d’un président qui, six jours plus tôt, avait approuvé l’envoi de 20 milliards de dollars en armes supplémentaires à Israël. Pourtant, les délégués de Biden dans la salle du congrès ont répondu avec un crescendo d’admiration.



Les dirigeants étatsuniens ont eu un réflexe politique de prétendre rechercher la paix tout en aidant et en encourageant le massacre. La normalisation de la tromperie à propos du passé établit un modèle pour perpétrer une telle tromperie dans l’avenir... Lire la suite