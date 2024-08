"Non", dit Kamala Harris à la révocation des armes d’Israël

Article originel : 'No,' Kamala Harris Says to Withholding Arms From Israel

Commmon Dreams, 30.08.24

Harris déclare qu’elle rejettera 77 % des démocrates, 61 % des Etatsuniens, le droit international, le droit interne étatsunien et l’humanité fondamentale pour continuer à acheminer des armes vers Israël alors que ce pays est accusé de génocide", a déclaré un analyste... Lire la suite