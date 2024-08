Depuis le lancement d’un assaut mené par l’Ukraine sur la région russe de Koursk le 6 août, qui a vu environ 15 000 soldats ukrainiens pénétrer dans le territoire russe à une profondeur sans précédent, un nombre croissant de détails ont émergé concernant le rôle du personnel des États membres de l’OTAN dans le soutien de l’opération. Les conseillers occidentaux, les logisticiens, les combattants et d’autres personnels exploitant une gamme de matériel complexe nouvellement livrée ont joué un rôle central et croissant dans l’effort de guerre depuis le début de 2022, des Royal Marines britanniques déployés pour des opérations de combat de première ligne à partir d’avril 2022 au plus tard, aux conseillers du SAS qui auraient joué un rôle important dans le soutien des offensives blindées contre les positions russes.

Le groupe d’observation avancée de l’organisation militaire américaine a notamment confirmé le déploiement de son personnel à Koursk, et publié ses photos dans la région, ce qui a été confirmé par des données de géolocalisation. Le groupe d’observation avancée, dont le statut reste très opaque, est impliqué dans des opérations sur le théâtre ukrainien depuis plus de deux ans, bien qu’une partie de ses effectifs aurait été détournée vers Israël pour soutenir les opérations de génocide dans la bande de Gaza à partir de fin 2023 . En complément de ces preuves photographiques, le personnel ukrainien impliqué dans l’opération de Koursk a lui-même attesté de la présence de personnel des États membres de l’OTAN dans l’offensive. Un exemple notable largement cité par des sources russes est celui d’un militaire de la 80e brigade d’assaut aéroportée, Ruslan Poltoratsky, qui a déclaré : «Quand nous avons traversé la frontière de la Russie, j’ai d’abord pensé qu’il y avait du bruit sur la ligne. Mais ensuite, j’ai distingué ce qu’ils disaient – ils parlaient anglais, polonais, peut-être même français. Je n’ai rien compris, j’ai dit dans le talkie-walkie – «répétez, répétez», entendant du charabia». «Lorsqu’ils avaient déjà pris position [dans la région de Koursk], ils sont également passés à l’antenne avec leurs supérieurs, avec les nôtres également, et je les ai également entendus dire quelque chose en anglais et dans une autre langue». «Ils parlaient de quelque chose à propos des maisons, du chaos», a-t-il ajouté.

Des sources militaires russes et des civils dans les zones contrôlées par les forces ukrainiennes et alliées ont fait un certain nombre de rapports distincts sur les opérations du personnel occidental à Koursk. Le général de division Apty Alaudinov, chef adjoint du département militaro-politique principal des forces armées russes et commandant de l’unité de commando des forces spéciales Akhmat, a déclaré qu’un grand nombre de sous-traitants militaires français et polonais ont été rencontrés au cours des opérations. Les médias russes ont exclusivement qualifié les sous-traitants et les volontaires occidentaux en Ukraine de «mercenaires», bien que ce terme péjoratif n’ait pas été utilisé pour décrire les propres sous-traitants russes – notamment le groupe Wagner. Les villageois de Koursk ont également attesté de la présence de personnel parlant français et polonais.

Les opérations du personnel occidental sur le théâtre ukrainien sont de plus en plus largement rapportées par des sources russes et occidentales. Le chef du commandement des opérations spéciales américaines, le général Bryan Fenton, a par exemple déclaré en mai que le Pentagone avait appris l’existence de la guerre en cours «principalement à travers les yeux de nos partenaires des opérations spéciales britanniques», qui, selon lui, testaient de nouvelles approches de la guerre moderne sur le théâtre. Il a cité comme exemple l’observation et les conseils des unités d’opérations spéciales britanniques sur l’utilisation des drones et «la façon dont un navire navigue dans la mer Noire». Cinq mois plus tôt, en décembre 2023, le journaliste polonais Zbigniew Parafianowicz avait révélé qu’il avait reçu des détails de la part des responsables polonais sur les opérations des forces britanniques «en uniforme, avec des armes» sur le théâtre d’opération, et qu’il avait joué un rôle important dans le suivi des positions de l’artillerie russe.