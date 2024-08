Qui est derrière Kamala Harris ? Son cercle intime est lié au monde des affaires (Unherd)

Qui est derrière Kamala Harris? Son cercle intime est lié au monde des affaires

Article originel : Who is behind Kamala Harris? Her inner circle is tied to the corporate world

Unherd, 25.07.24

Le centre de gravité de la politique démocrate a tremblé dimanche. En un éclair, tout a changé. Sauf intervention divine, Kamala Harris sera le porte-drapeau du parti à Chicago dans moins d’un mois.

Son ascension, cependant, signale plus qu’un simple changement nominal. Dans les couloirs de Washington DC, cela représentera un transfert rapide du pouvoir, en grande partie invisible, parmi les agents, les donateurs et les conseillers qui filtrent à travers sa campagne présidentielle.

Comment Harris se différenciera de Joe Biden reste un mystère. Il est probable qu’elle sera dirigée sur les mêmes politiques et réalisations de son administration, et avec l’aide de plusieurs organes du même parti et de ses partisans. Les décisions qu’elle prendra sur qui elle recrutera pour conseiller sa campagne seront plus révélatrices. Comme on dit, popularisé sous le gouvernement Reagan et plus tard par la sénatrice Elizabeth Warren, « le personnel est politique ».



Dans sa malheureuse candidature à la présidence en 2019, la campagne de Harris était présidée par sa sœur, Maya Harris, dont le mari, Tony West, est une voix influente dans la Silicon Valley et un collecteur de fonds majeur pour les politiciens démocrates. Le titre de directeur juridique qu’il occupait à l’époque chez Uber démentait son rôle surdimensionné au sein de la société. Dans les années qui ont suivi l’élection de 2020, il a contribué à la conception des victoires politiques successives d’Uber sur le travail organisé.

Harris est également en négociation avec Bearstar Strategies, une société de conseil qui est largement inconnue à DC mais préside la scène politique de la Californie. Connu pour son utilisation rusée de la « recherche d’opposition » profonde et sa sensibilité aux questions de culture-guerre pour les causes centristes du marché, favorables aux entreprises et les candidats, Ce sont les stratèges de Bearstar qui ont guidé Harris depuis son poste de procureur général du Sénat et sa dernière campagne présidentielle. Et ce sont les stratèges de Bearstar qui, au cours de la dernière décennie, ont élu un cadre d’éminents démocrates en Californie, tout en conseillant simultanément les plus grandes sociétés de l’État sur la stratégie politique. Jusqu’à l’année dernière, la sénatrice californienne Laphonza Butler travaillait également pour le cabinet, où elle a conseillé Uber dans sa campagne visant à éviter de classer les conducteurs comme des employés. En d’autres termes, loin de l’extrême libérale contre laquelle la campagne de Trump se prépare à se battre, les conseillers et les donateurs de Harris incarnent depuis longtemps un style plus West Coast de politique du pouvoir modéré.



Ces derniers jours, les campagnes du GOP ont produit des vidéos qui coupent les remarques de Harris de sa campagne primaire 2019. À l’époque, elle s’est tournée très loin vers la gauche, promettant son soutien au Medicare for All et au Green New Deal; elle a même suggéré qu’elle pourrait envisager d’abolir l’agence de contrôle de l’immigration (ICE). Mais un coup d’œil à son cercle intime révèle peu, voire aucuns radicaux. Un certain nombre d’anciens collaborateurs les plus proches de Harris — Yasmin Nelson, Meaghan Lynch, Andy Vargas, Michael Collins, Michael Fuchs et Deanne Millison — ont pris des emplois dans le monde du lobbying d’entreprise depuis leur départ. En effet, alors que Harris tient à nourrir l’iconographie des marches pour les droits civiques et de l’activisme, les gauchistes n’ont jamais tenu une place à ses côtés dans ses 20 années d’élection.



Sans surprise, les efforts de recrutement initiaux de sa campagne renforcent cette tendance. Prenons, par exemple, le rapport selon lequel elle tente de recruter les anciens de l’administration Obama Karen Dunn et David Plouffe. Les deux choix suggèrent une ligne d’affaires beaucoup plus pro que le populaire récit de Harris. Mme Plouffe a précédemment conseillé Uber, tandis que Mme Dunn est l’avocate principale représentant Google dans son procès antitrust intenté par l’administration Biden. Si on les engage, ils rejoindront Eric Holder, qui a été procureur général d’Obama avant de devenir conseiller d’entreprise au cabinet d’avocats Covington & Burling, Elle a été choisie par Harris pour évaluer ses potentielles coéquipières....Lire la suite