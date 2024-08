Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Les médias occidentaux rejettent l’offensive ukrainienne sur Koursk (MoA)

Le plan à Kiev n’est pas de négocier mais de prolonger la guerre et de convaincre l’Occident de la financer davantage. Cela aurait l’avantage de déplacer des milliards de dollars supplémentaires de sources occidentales vers les différentes poches à Kiev avec Zelensky et Yermak encaissant la plus grande partie.

Elle donne un coup de pouce moral temporaire à l’armée ukrainienne et peut permettre à Zelensky et aux commanditaires britanniques de cette opération de prolonger la guerre.

J’ai également sous-estimé la taille de la force que les Ukrainiens avaient mise à disposition pour l’opération. On estime actuellement qu’elle se situe entre 10000 et 30000.

Divers médias occidentaux ont maintenant adopté une vision similaire :

Russia Seeks to Turn Humbling Incursion Into Military Gains (archived) ("La Russie cherche à transformer une incursion humble en gains militaires (archivé)") - New York Times

Après avoir été initialement annoncée comme un coup militaire brillant, l’opération de Koursk pourrait finir par devenir un piège pour l’armée ukrainienne, ont déclaré ces analystes.

En fin de compte, l’expansion de la guerre dans de nouvelles régions favorisera, avec le temps, les parties ayant des ressources plus importantes, ont déclaré les analystes. Avec une population triple et une base industrielle plus importante, ce côté reste la Russie.



Un commandant de brigade d’artillerie ukrainienne dans l’est de l’Ukraine a déclaré au Financial Times que la raison de l’avancée russe était en partie le déplacement de Kiev vers le nord de ses ressources rares.

Ses troupes ont recommencé à rationner les obus pour leurs canons — la première fois depuis que le Congrès a bloqué l’aide étatsunienne en Ukraine — parce que des munitions avaient été réaffectées pour l’incursion dans la région de Koursk, en Russie.

...

Bien que Kiev ne commente pas les pertes, l’incursion a déjà un coût matériel : l’Ukraine a perdu au moins 51 pièces d’équipement militaire de valeur, dont des véhicules Marder allemands, des véhicules Stryker fabriqués par les États-Unis et des roquettes Himars, contre 27 du côté russe, selon le chercheur en intelligence open-source Naalsio.



Has Zelensky Walked Into Putin's Trap? ("Zelensky est-il tombé dans le piège de Poutine ?") - Newsweek

« Il y a un risque de surmenage, et il y a un risque que des ressources et du personnel précieux soient perdus et que Poutine utilise cela comme prétexte pour une nouvelle escalade », a déclaré Michael A. Witt, professeur de commerce international et de stratégie à la King’s Business School, à Londres.

...

Emil Kastehelmi, expert militaire de la société d’analyse de renseignement open source basée en Finlande Black Bird Group, a déclaré que l’incursion risquait d’entraîner une érosion des précieuses réserves de l’Ukraine alors qu’elle a encore des problèmes de main-d’œuvre.

Russia closes in on eastern city despite Ukraine’s successes elsewhere ("La Russie s’approche de la ville orientale malgré les succès de l’Ukraine ailleurs") - Washington Post

Les espoirs que l’incursion de l’Ukraine en Russie soulagerait la pression sur le front oriental ne se réalisent pas alors que les forces de Moscou s’approchent de Pokrovsk.

Les militaires ukrainiens de la région de Pokrovsk affirment que l’incursion à Koursk n’a pas modifié l’attaque russe — si tant est qu’elle ait augmenté ces derniers jours.



Il y en a beaucoup d’autres, y compris des sources alternatives, qui vont dans le même sens.