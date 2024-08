Tsahal et la Wehrmacht : mêmes mécanismes ? (Historien israélien)

Par Daniel Schneidermann

Arrêt sur images, 21.08.24

Encore un texte sur Gaza. Tout aussi essentiel, et complémentaire de celui que je signalais dans mon dernier blog. Celui qui parle est cette fois un historien israélien, Omer Bartov, spécialiste de l'Armée du Troisième Reich, vivant aux Etats-Unis, et qui vient de séjourner deux semaines, pour raisons familiales, dans un Israël qu'il n'a pas reconnu. Et au terme duquel il conclut : "Israël se livre à des actes génocidaires".



Intérêt majeur de ce texte : l'auteur est à la fois historien, acteur (il a servi dans l'Armée israélienne au cours de la guerre du Kippour de 1973, à l'âge de 19 ans) et témoin, notamment lors de ce dernier séjour. Il devait y tenir une conférence dans une université. Elle a été perturbée par de jeunes manifestants militants d'extrême-droite, ex-soldats, "reflétant un sentiment bien plus répandu dans le pays" , dit-il, avec lesquels il a tenté d'engager le dialogue. Mobilisant ses connaissances d'historien, ses souvenirs, et le récit de cette rencontre, il les amène à se compléter l'une l'autre, en une complémentarité qui me rappelle un autre texte, d'un autre historien / acteur / témoin : le témoignage de Marc Bloch sur la débâcle de 40, L'Etrange défaite . J'y ai immédiatement pensé.