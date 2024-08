Soudan : la guerre de l'or (Sudfa)

La guerre entre les Forces armées soudanaises (SAF) et l'armée parallèle connue sous le nom de Forces de soutien rapide (RSF) ravage le Soudan depuis avril 2023. (…) La situation est sombre. Le Soudan a plongé vers une véritable guerre civile et un effondrement total de l'État. Cet article analyse l'évolution de l'économie de l'or depuis le début de la guerre actuelle, et interroge les politiques qui ont contribué à créer cette économie de guerre.

La nature du conflit et des ressources

L'or est la ressource la plus précieuse du Soudan, son principal produit d'exportation et sa première source de devises étrangères. Le secteur de l'or mobilise une main-d'œuvre intensive. Pas moins de 2,8 millions de travailleurs sont engagés dans l’extraction minière, et environ cinq millions de travailleurs exercent des professions liées à la production ou le commerce de l'or.

Au cours de la dernière décennie, (…) les conflits au Soudan se sont concentrés autour de sites aurifères, tels que Jabal Amir. L'apparition des conflits coïncide avec une expansion des activités d'extraction d'or. Les bénéfices engendrés par l'économie de l'or contribuent ensuite à financer ces conflits...