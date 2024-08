Tommy Robinson et l’agenda sioniste : les forces cachées derrière les émeutes raciales au Royaume-Uni (MintPress News)

Malgré les nombreuses affirmations et contre-affirmations sur les causes et les modalités des émeutes, il ne fait aucun doute qu’elles ont éclaté le 29 juillet, suite à une attaque au couteau dans un atelier de yoga et de danse pour enfants. Trois enfants ont été tués et huit autres blessés, dont cinq sont toujours dans un état critique. Deux adultes présents ont également été gravement blessés. La nouvelle de cet événement choquant s’est rapidement répandue, suivie de conjectures et de désinformations extrêmement fausses sur l’identité du suspect. En quelques heures à peine , un compte populaire anti-confinement a publié sur « X » que l’agresseur s’appelait « Ali al Shakati » – « un demandeur d’asile arrivé au Royaume-Uni par bateau l’année dernière… sur une liste de surveillance du MI6 ». Bien que cette fausse information ait été supprimée en une heure, le mal était fait. De nombreux influenceurs d’extrême droite se sont immédiatement emparés de ces allégations, ajoutant d’autres détails infondés et incriminants à l’ensemble. Parmi eux se trouvait Robinson – alias Stephen Yaxley Lennon – un militant fasciste notoire d’une certaine envergure. Il a déclaré que l’agresseur au couteau de Southport était un « musulman présumé », ajoutant : « Ils ciblent toujours les femmes. » Le lendemain, une foule agressive s’est rassemblée devant la mosquée de Southport, scandant le nom de Robinson, ainsi que le slogan islamophobe offensant « Who the fuck is Allah ? » (Qui est Allah ?), un slogan courant lors des manifestations d’extrême droite. Les forces de l’ordre présentes ont été attaquées, des objets ont été lancés sur la mosquée et des véhicules de police ont été incendiés. Cette étincelle maligne a produit des événements et des incidents similaires dans toute la Grande-Bretagne, nous conduisant là où nous en sommes aujourd’hui.

Depuis le 29 juillet, la Grande-Bretagne est plongée dans une crise, avec des émeutes incendiaires qui ont poussé les villes et villages du pays à se mettre en état d’urgence. De vastes bandes de voyous armés et en colère, motivés par une animosité raciste et islamophobe, ont vandalisé des maisons, des biens et des lieux de culte, se sont violemment affrontés à la police et ont pris pour cible des hôtels abritant des réfugiés avec des incendies criminels , ce qui semble être une tentative de meurtre de masse. Des centaines d’arrestations ont été effectuées et des contre-manifestants sont descendus dans les rues en masse pour contrer la montée de la haine. Le Premier ministre Keir Starmer a promis que les responsables seraient confrontés à « toute la rigueur de la loi » pour leurs actes, et plusieurs auteurs ont déjà été condamnés à des années de prison. Pourtant, la situation reste extrêmement tendue. En outre, comme tant d’épisodes explosifs et imprévus dans l’histoire britannique moderne, un jeu de reproches vicieux a éclaté, la responsabilité ultime des bouleversements étant attribuée à un large éventail d’acteurs et de causes nationaux et étrangers. Les sources réelles, et peut-être les plus évidentes, des troubles ont été mystérieusement négligées. D’une part, les Britanniques moyens restent aux prises avec un cataclysme économique qui ne cesse de s’aggraver , dans lequel le coût des produits de première nécessité augmente sans cesse tandis que le niveau de vie baisse précipitamment. Le gouvernement travailliste nouvellement élu a non seulement pratiquement promis de ne rien faire pour soulager la misère – en maintenant, voire en intensifiant, des politiques d’austérité autodestructrices – mais a déjà aggravé considérablement la situation désastreuse en réduisant les paiements de carburant en hiver, laissant des millions de personnes confrontées à un froid glacial mettant leur vie en danger, sans aide de l’État. L’histoire montre que ce milieu est invariablement un terreau fertile pour que le fascisme s’enracine. En l’absence d’alternative au statu quo néolibéral, les classes populaires britanniques désespérées, désillusionnées et dépossédées se tournent de plus en plus vers les « outsiders » et les extrémistes comme Nigel Farage et Tommy Robinson pour trouver le salut. Et leur remède, comme toujours, consiste à blâmer les migrants, les réfugiés et « l’autre » pour tous les maux de la société et leur propre dénuement personnel plutôt que les élites dirigeantes. Plus inquiétant encore, il existe des indications sans ambiguïté que la ferveur anti-musulmane qui a déchiré la Grande-Bretagne en août est attisée par des acteurs spectraux invisibles au service des intérêts idéologiques, politiques et militaires de l’entité sioniste.

Dans presque tous les cas, la police a rapidement identifié les émeutiers comme des membres de l'English Defence League (EDL), une organisation d'extrême droite aujourd'hui disparue composée d'agitateurs anti-islamiques et de hooligans du football. Robinson, l'ancien chef de la Ligue, a démenti ces allégations via X au motif qu'« il n'y a plus d'EDL depuis plus d'une décennie ». Néanmoins, dans une vidéo publiée pendant l'émeute de Southport, il a apparemment fait remonter la violence au groupe qu'il dirigeait autrefois et au dogme des combats de rue qu'il défendait :

Avant que les gens ne condamnent les « hommes en colère », cette colère est justifiée. Je suis surpris que cela ait pris autant de temps… vous avez réellement encouragé les scènes que vous voyez ce soir. Vous avez fait cela, votre gouvernement a fait cela, la police a fait cela… Vous vous souciez plus des Afghans, des Somaliens, des Érythréens, des Syriens, des Pakistanais. Ils sont un danger pour nous. Arrêtez ces putains de bateaux ! Faites-les sortir de ces hôtels ! Faites-les partir ! Renvoyez-les ! Ils ne devraient pas être ici ! Les hommes se soulèveront, ils ont toujours dû se soulever, ils doivent se soulever pour défendre leurs familles !



Le 8 août, le quotidien indépendant Byline Times, proche des services de renseignements, a publié une longue enquête sur les « véritables instigateurs des émeutes raciales au Royaume-Uni », dressant la carte des « acteurs clés et du réseau transatlantique » autour de Robinson. Il a affirmé qu’il avait peut-être été à l’origine des récents troubles britanniques à la demande d’un sinistre réseau de riches personnalités d’extrême droite en Europe et en Amérique du Nord, dont Patrick Michael Byrne, un riche partisan de Donald Trump. Il est remarquable qu’Israël ou les sionistes n’aient pas été mentionnés une seule fois, alors que ce sont des candidats bien plus plausibles pour inciter Robinson à la violence islamophobe.

« Pression étrangère »

L’EDL a fait irruption dans les rues britanniques en juin 2009. Se décrivant comme une « organisation de défense des droits de l’homme » et vantant le slogan « ni raciste, ni violent, juste plus silencieux », Robinson et ses complices ont toujours affirmé qu’ils défendaient simplement les citoyens blancs de la classe ouvrière et soulevaient des inquiétudes légitimes au sujet de l’islam extrémiste. Cependant, le comportement et les chants de ses membres lors des marches régulières de l’EDL dans les villes et villages britanniques racontent une tout autre histoire. Pourtant, la Ligue a toujours tenu à afficher ses références non racistes et diverses. Depuis sa création, l’EDL a créé des divisions dédiées à ses partisans chypriotes, grecs, hindous, juifs, LGBT et chrétiens pakistanais ainsi qu’à d’autres groupes minoritaires présents lors des marches. L’aile « juive » de la Ligue a toujours été la plus visible du mouvement, même si elle était à peine mentionnée par les médias grand public. La profusion de drapeaux israéliens que l’on trouve régulièrement lors des manifestations de l’EDL est également passée largement inaperçue pendant les cinq années d’existence du groupe. Pourtant, les indices montrant que les activités de l’EDL servaient les intérêts d’une autre nation ont toujours été clairement cachés à la vue de tous. La Ligue n’a jamais fonctionné comme une œuvre caritative ou un parti politique en Grande-Bretagne, mais deux entités commerciales distinctes ont été enregistrées sous son nom. En juin 2011, les compatriotes de Robinson ont lancé une société , l’English Defence League. Un mois plus tard, elle a été rebaptisée English and Jewish Defence League. Entre-temps, une société connue sous le nom d’EDL English Defence League LTD a été enregistrée en décembre 2010. Deux ans plus tard , le nom de la société est devenu Jewish Defence League et l’une de ses directrices , Roberta Moore, une sioniste belliqueuse , a établi des liens avec la Jewish Task Force, une organisation américaine d’extrême droite. Fondée par Victor Vancier, elle prône un sionisme fondamentaliste et pur et dur. Bien qu’il ait collecté des fonds pour les colonies illégales en Cisjordanie et qu’il ait ouvertement cherché à « sauver » Israël, Vancier s’est vu interdire l’entrée à Tel-Aviv pour son implication dans 18 attentats à la bombe à New York et à Washington, en protestation contre le traitement des Juifs par l’Union soviétique dans les années 1980.

Au cours des premières années, l’EDL s’est régulièrement associée à la Fédération sioniste pour organiser des manifestations de soutien à l’ambassade d’Israël. La responsable de l'unité juive de l'EDL, Roberta Moore, est photographiée ici avec Jonathan Hoffman, alors vice-président de la Fédération sioniste. pic.twitter.com/0vQUUoSXGB — Lowkey (@Lowkey0nline) 4 août 2024

Ce lien aurait été trop « extrême » pour les hauts responsables de l’EDL, qui ont ensuite pris leurs distances avec Moore et leur aile « juive ». Cependant, cela est difficile à rationaliser avec les propres opinions de Robinson. En février 2019 , une vidéo divulguée montrait l’ancien chef de la Ligue déclarant son amour pour Israël et expliquant comment, à certaines occasions, il est obligé de « sortir [sa] carte sioniste, qui dit qu’[il est] sioniste ». La vidéo se terminait par une déclaration fière de lui :

La Palestine ?! Putain de Palestine. Pourquoi soutiendriez-vous la Palestine ? S’il y avait une guerre demain, ce qui serait probablement le cas, je serais là, en première ligne, à me battre pour Israël.

Cinq mois plus tard, Robinson a été emprisonné pendant 13 mois pour outrage au tribunal après avoir révélé les identités protégées de personnes accusées de séduction sexuelle alors qu’elles étaient jugées en mai de l’année précédente. Une fois emprisonné, le célèbre groupe de réflexion sioniste radical Middle East Forum a annoncé qu’il avait non seulement contribué à financer ses frais juridiques, mais aussi financé et organisé 25 000 manifestations de solidarité en son honneur. Une déclaration d’accompagnement révélait : Le MEF aide M. Robinson dans son moment de danger… [Le MEF] aide M. Robinson… diplomatiquement, en exerçant une pression étrangère sur le gouvernement britannique pour assurer [sa] sécurité et sa libération éventuelle. La déclaration a été signée par le directeur du MEF, Gregg Roman, qui a précédemment travaillé dans les ministères de la Défense et des Affaires étrangères de l’entité sioniste. Il n’y a pas de prix à deviner de quel pays émane la « pression étrangère » pour libérer Robinson.

« En secret »

Au sein de l’EDL, Robinson et Moore n’étaient pas les seuls à avoir des liens étroits et cohérents avec Israël et une affinité prononcée avec le sionisme. L’un des principaux fondateurs du groupe, « Paul Ray », dont le blog sur la question raciale a été cité dans le manifeste du meurtrier de masse islamophobe norvégien Anders Breivik, avait un passé très douteux en tant qu’infiltré dans les mouvements de solidarité avec la Palestine en Grande-Bretagne. On ne sait pas aujourd’hui s’il était volontaire ou agent de l’État, mais il a manifestement infligé d’énormes dommages à ses cibles. En septembre 2006, le site Internet islamophobe américain FrontPageMag a publié un « exposé » sur la façon dont l’un de ses « volontaires » britanniques avait infiltré l’aile londonienne du Mouvement de solidarité internationale un an auparavant. L’ISM est un groupe de campagne pro-palestinien dédié aux manifestations non violentes, avec des sections dans le monde entier. Il forme et envoie des volontaires dans les territoires occupés pour participer à des activités de protestation non violentes. Malgré cela, en 2003, deux militants de l’ISM – Rachel Corrie et Tom Hurndall – ont été tués par les forces d’occupation israéliennes. Le journaliste d’investigation Asa Winstanley, un militant vétéran de la solidarité avec la Palestine, a révélé que les services secrets britanniques avaient infiltré l’ISM depuis longtemps. Ray – de son vrai nom Paul Cinato – faisait partie des espions qui ont infiltré le mouvement. Comme le rapporte l’article de FrontPageMag, il « avait déjà travaillé sous couverture pour la police britannique » avant de cibler l’ISM. Le journal ajoute : « Les photos et les renseignements rapportés par [Cinato] se révèlent d’une valeur inestimable pour les agences de renseignement qui surveillent l’ISM et [sont] entre les mains des autorités. » Là encore, il n’y a guère de prix à deviner l’emplacement des « agences de renseignement qui surveillent l’ISM » et qui ont bénéficié des activités de Cinato. D’autres espions britanniques qui ont infiltré le mouvement ont très clairement transmis ce qu’ils avaient appris aux autorités de l’entité sioniste. En 2008, Tel Aviv avait obtenu des renseignements si précis sur le groupe que ses volontaires ont été soit expulsés après être entrés en Israël, soit empêchés d’y entrer. La principale raison d’être de l’ISM étant d’inciter les gens à s’installer dans les territoires occupés, sa valeur et son impact ont été considérablement réduits.