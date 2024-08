« Un bilan solide de soutien aux relations entre les États-Unis et Israël » : regard sur le vote de Tim Walz au sujet de la Palestine en tant que membre du Congrès (Mondoweiss)

« Un bilan solide de soutien aux relations entre les États-Unis et Israël » : regard sur le vote de Tim Walz au sujet de la Palestine en tant que membre du Congrès

Article originel : "Strong record of supporting the U.S.-Israel relationship’: a look at Tim Walz’s votes on Palestine as a member of Congress

Par Nicolas Sawaya

Mondoweiss, 18.08.24



Un examen du mandat de Tim Walz au Congrès étatsunien de 2007 à 2018 montre qu’il a soutenu plusieurs guerres israéliennes à Gaza, rejeté le consensus international sur l’illégalité des colonies en Cisjordanie et s’est opposé à toute déclaration unilatérale d’un État palestinien.