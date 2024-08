Une crise interne a secoué le réseau de médias des Balkans dirigé par les renseignements britanniques, selon des courriels divulgués (The GrayZone)

Une crise interne a secoué le réseau de médias des Balkans dirigé par les renseignements britanniques, selon des courriels divulgués Article originel : Internal crisis rocked Balkan media network run by UK intel, leaked emails show Par Kit Klarenberg et Jovan Milovanović The GrayZone, 13.08.24

Un important moyen de propagande dans les Balkans, qui est directement supervisé par une agence gouvernementale britannique que Reuters a jadis qualifié d’« extension influente de la politique étrangère du Royaume-Uni ». semble être au bord de l’effondrement après un grand schisme entre les membres du personnel et la direction.

Les courriels divulgués et examinés par The Grayzone révèlent qu’une « crise profonde » a englouti le Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), créé et financé par l’Occident, ce qui menace de déchirer l’organisation. Plate-forme de propagande phare dans l’arsenal de plusieurs gouvernements et fondations occidentaux, elle a cherché à remodeler la région récalcitrante en faveur des intérêts européens et étatsuniens, publiant de nombreux « produits » au service de cet objectif. Maintenant, tout l’empire de la guerre de l’information semble être sur un terrain glissant.

Les courriels, qui ont été divulgués en avril, révèlent qu’une « crise » interne a éclaté à BIRN. Cette catastrophe est en grande partie imputable à la directrice régionale de l’organisation, Milka Domanovic, qui supervise le « portefeuille des projets régionaux » de l’organisation. Dans les courriels, plusieurs employés anonymes l’accusent de graves manquements, notamment « négligence des fonctions » et « conduite inappropriée ». Son incompétence et sa prétendue « mauvaise gestion » auraient conduit l’UE à exiger la restitution d’une subvention de 300 000 euros. L’authenticité des courriels a été confirmée par les employés de BIRN... Lire la suite