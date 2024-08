Venezuela : Alors que les politiciens étatsuniens dénoncent la fraude, les observateurs étatsuniens des élections approuvent les résultats (MintPress News)

Nous craignons sérieusement que le résultat annoncé n’affecte ni la volonté ni les votes du peuple vénézuélien. Il est essentiel que chaque vote soit compté de manière équitable et transparente. Que les responsables électoraux partagent immédiatement et sans délai les informations avec l’opposition et les observateurs indépendants, et que les autorités électorales publient le décompte détaillé des votes. La communauté internationale suit la situation de très près et réagira en conséquence. »

Il a poursuivi en affirmant que Maduro aurait dû perdre de 40 points et qu’il instaurerait immédiatement une coupure des communications dans tout le pays dans le but de consolider son pouvoir (ce qui ne s’est pas produit). Des déclarations comme celles-ci contrastent complètement avec les récits et témoignages de dizaines d’observateurs électoraux américains au Venezuela, dont beaucoup se sont entretenus avec MintPress News. « Je ne suis pas d'accord avec Marco Rubio », a déclaré Wyatt Souers, représentant de l'Assemblée populaire internationale, expliquant que :

Aucune comparaison avec les États-Unis

De nombreux observateurs américains qui se sont entretenus avec MintPress n’ont pas tardé à comparer favorablement le système vénézuélien au leur. "Je suis en fait époustouflée par l'avancée de ce système, en particulier par rapport au caractère arriéré des États-Unis, donc je suis complètement impressionnée", a déclaré Jodi Dean, professeur et politologue. « Nous avons assisté à plusieurs bureaux de vote et nous n’avons constaté aucune irrégularité ni quoi que ce soit qui pourrait laisser penser à un quelconque type de fraude ou d’illégitimité. Le processus de vote ici est beaucoup plus rigoureux qu’aux États-Unis », a déclaré Souers à MintPress. "Ils ont un très bon processus ici." Elizabeth Burley, représentante de l'Unión de Vecinos, un syndicat de locataires de Los Angeles, a passé la journée du scrutin à surveiller le vote dans l'État de La Guaira et a souligné un certain nombre de caractéristiques supérieures de la démocratie vénézuélienne, notamment le fait que le système de vote est automatisé et totalement cohérent entre les localités. En outre, a-t-elle ajouté, les élections vénézuéliennes ont lieu le dimanche plutôt qu'en milieu de semaine comme c'est le cas aux États-Unis, ce qui permet à davantage de personnes de participer. Burley a noté qu'elle avait pu entrer dans les gares et tout observer et qu'il y avait des témoins des partis du gouvernement et de l'opposition présents. Hormis quelques échanges verbaux entre électeurs de gauche et de droite, a-t-elle ajouté, les événements se sont déroulés dans le calme. MintPress a cependant vu une foule de plus de 100 partisans de l'opposition arriver dans un centre de vote du centre de Caracas à 18 heures, tentant de forcer les bureaux de vote à fermer exactement à l'heure. La foule a tenté d'empêcher les retardataires de voter, mais sans succès. Un partisan de l'opposition bloquant la porte a déclaré : « Personne ne devrait être autorisé à voter à moins d'être de notre côté. »

Les médias sapent un processus digne de confiance

Les médias occidentaux semblaient aussi désireux que le gouvernement américain de saper les élections au Venezuela et de susciter des conflits politiques. « L'autocrate du Venezuela est déclaré vainqueur d'une élection entachée », titrait le New York Times. La BBC a décrit la fête de Maduro comme « chorégraphiée », ce qui implique qu'il ne bénéficie pas d'un large soutien. Elon Musk, le milliardaire propriétaire de Twitter, a retweeté un appel du politicien argentin d'extrême droite Javier Milei à l'armée vénézuélienne pour qu'elle organise un coup d'État contre Maduro. "Honte au dictateur Maduro", a déclaré Musk. Les fausses nouvelles abondent également sur les réseaux sociaux, alors que des images circulent de voleurs censés voler des urnes électorales remplies de bulletins de vote. Ce que l'on voit clairement dans ces vidéos, cependant, ce sont des gens qui prennent d'énormes unités de climatisation. Au Venezuela, les urnes sont faites de carton marron et sont à peine plus grandes qu'une boîte à chaussures. Les voleurs d'appareils électroménagers blancs géants traînent avec eux dans la vidéo et ne ressemblent en rien aux images frauduleuses des urnes, censées montrer le siège du Conseil national électoral (CNE). Les écrans montrant tous le « vrai » résultat (une victoire de l’opposition), sont devenus viraux, tout comme une capture d’écran d’une infographie de TeleSUR qui indiquait à tort que trois partis d’opposition mineurs avaient obtenu chacun 4,6 % des voix, au lieu de totaliser le vote. sur le graphique de TeleSUR totalisait 109%. Cette erreur de saisie relativement mineure a suffi pour que l'image devienne virale dans le monde entier, ce qui prouverait une gigantesque fraude, malgré le fait que sa source était simplement une chaîne de télévision plutôt que la CNE elle-même.

Une vidéo virale prétend que des voleurs de gauche volent des urnes. En réalité, ce sont des unités de climatisation. Les urnes sont de petites boîtes en carton marron, à peine plus grandes qu'une boîte à chaussures. Ces appareils géants ne ressemblent en rien aux urnes. https://t.co/npy6WfBHRS — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) 29 juillet 2024

Cette image, que beaucoup prétendent être les résultats officiels des élections, a été vue par des dizaines de millions de personnes. Il affirme que le décompte des voix est de 109 %. Mais en réalité, tout ce qui s'est passé, c'est que les trois candidats mineurs de l'opposition représentés sur la photo ont obtenu ensemble 4,6 % des voix, pas chacun.… pic.twitter.com/EZsVHi3q96 – Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) 29 juillet 2024

L’opposition utilise également de manière flagrante un réseau de robots pour renforcer son discours sur les réseaux sociaux. HT : @JulianMaciasT pic.twitter.com/687Kss6kLg — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) 30 juillet 2024

Elon Musk lui-même a retweeté une vidéo prétendant montrer des manifestants démolir une statue du président Hugo Chavez aujourd'hui. Mais cette vidéo date de 2017. pic.twitter.com/gaV89qjGg0 – Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) 30 juillet 2024

En réalité, le système électoral vénézuélien est peut-être le plus avancé au monde. Pour voter, les électeurs doivent présenter leur carte d'identité nationale. Ils font également scanner leurs empreintes digitales. Si la carte d'identité et l'empreinte digitale correspondent à celles de la base de données nationale, ils peuvent voter sur une machine de vote électronique à écran tactile. Le vote électronique est envoyé au siège de la Commission électorale nationale à Caracas et un bulletin de vote papier est imprimé. Les électeurs doivent vérifier le bulletin de vote et le déposer dans une urne. Ils doivent ensuite poser leur pouce sur une tache d'encre et la tamponner à côté de leur nom sur une liste électorale pour prouver qu'ils ont voté. Ils signent ensuite physiquement leur nom à côté de l’empreinte digitale. À la fermeture des bureaux de vote, les bulletins de vote papier sont comptés devant des témoins de tous les partis et comparés au décompte électronique des votes. En cas de divergences, un audit complet est effectué. En 2013, le vote électronique était précis à 99,98 %. En effet, dans tout le Venezuela, 22 personnes qui avaient voté sur les machines n'ont pas mis leur bulletin de vote papier dans l'urne. En 2012, le président Jimmy Carter (dont le Centre Carter surveille régulièrement les élections dans le monde entier) a décrit le processus vénézuélien comme « le meilleur au monde ». « Tout a été calme au point d'être ennuyeux », a déclaré Dean à propos du processus électoral, ajoutant :

Les gens sont heureux et accueillent des tonnes d’étrangers pour voir ce qu’ils font et l’expliquer patiemment, avec confiance et un réel enthousiasme pour la démocratie. En fait, je pense que l’une des raisons pour lesquelles il y a tant de cynisme aux États-Unis à l’égard de la démocratie est que les gens ne font pas confiance au système. Et ici, une partie de leur enthousiasme vient du fait qu’ils ont une grande confiance dans leur système, que leur voix sera entendue.» Une guerre économique, politique et psychologique

Nicolas Maduro est arrivé au pouvoir en 2013 à l'issue d'élections tout aussi très surveillées. Les résultats ont été approuvés mondialement, presque sans exception ; les États-Unis furent le seul pays à refuser de reconnaître sa victoire. Depuis son arrivée au pouvoir, Washington mène une guerre économique implacable contre le Venezuela pour tenter d’étrangler son administration. Il existe actuellement plus de 900 sanctions américaines contre le pays. L'effet a été dévastateur : sous le poids du blocus américain, l'industrie pétrolière du Venezuela s'est effondrée, lui faisant perdre 99 % de ses revenus internationaux. Sous la menace de sanctions secondaires, les pays et les entreprises ont refusé de commercer avec le Venezuela, provoquant des pénuries massives de nourriture et d’autres biens de première nécessité. Un rapport publié par le Center for Economic and Policy Research, un groupe de réflexion de Washington, révèle qu'entre 2017 et 2018, le blocus américain a tué plus de 40 000 personnes. Un responsable américain des Nations Unies qui s'est rendu dans le pays a décrit la situation comme s'apparentant à un « siège médiéval » et a déclaré les États-Unis coupables de crimes contre l'humanité. La guerre économique se reflète dans une guerre politique, alors que Washington tente d’isoler le Venezuela sur la scène internationale. Les médias ont également joué leur rôle, diabolisant constamment le Venezuela comme un État en faillite présidé par une dictature. Dans son discours de victoire dimanche soir, Maduro a affirmé que les résultats étaient une victoire de la vérité sur les mensonges et a dénoncé la « sale guerre » contre le Venezuela qui se déroule dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les États-Unis ont soutenu plusieurs tentatives de coup d’État contre Maduro et son prédécesseur Hugo Chavez. Il a égalementdépensé des dizaines de millions pour financer des groupes d’opposition, notamment des ONG, des organisations étudiantes et des partis politiques. Marina Corina Machado en est un bon exemple. Le groupe des « droits de l'homme » du chef de l'opposition, Súmate, était financé par le groupe écran de la CIA, le National Endowment for Democracy.