Zelensky est-il tombé dans le piège de Poutine ? Article originel : Has Zelensky Walked Into Putin's Trap? Newsweek, 16.08.24

Certains médias d’État russes ont suggéré que l’incursion à Koursk était un "piège" pour Volodymr Zelensky dans lequel Vladimir Poutine finira par prévaloir, alors que les spéculations montent sur les objectifs de l’Ukraine et le jeu final de cette opération audacieuse.

Les propagandistes du Kremlin ont essayé de comprendre comment l’Ukraine est entrée si facilement en Russie, comme RIA Novosti dont l’éditorial une semaine après le lancement de l’opération de Kiev a déclaré que les forces russes "prenaient le contrôle de la situation." La veille, le quotidien pro-Kremlin Tsargrad a écrit que les brigades ukrainiennes "sont tombées dans un piège" et ont subi de lourdes pertes.

Mais cette tournure de la narration est en contradiction avec les récits, y compris des blogueurs militaires russes, des gains ukrainiens, alors que Zelensky a déclaré jeudi que ses troupes avaient capturé la ville de Soudja.

Il n’est pas surprenant que les deux parties tentent de présenter leurs opérations sous le meilleur jour possible, mais bien qu’il n’existe aucune preuve que les forces ukrainiennes soient tombées dans un piège, on ne sait pas ce que fera Kiev et si Poutine pourrait en bénéficier à long terme.

Au lieu d’être dans la région du Donbass, à l’est de l’Ukraine, essayant de renforcer sa ligne existante et de tenir autant de territoire que possible, les meilleures unités de Kiev se trouvent maintenant dans un endroit qui pourrait être vulnérable à une contre-attaque efficace de Moscou.

« Il y a un risque de surmenage, et il y a un risque que des ressources et du personnel précieux soient perdus et que Poutine utilise cela comme prétexte pour une nouvelle escalade », a déclaré Michael A. Witt, professeur de commerce international et de stratégie à la King's Business School, à Londres...