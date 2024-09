Affaire Boulin : un nouveau témoignage relance l'enquête (France 2)

Affaire Boulin : un nouveau témoignage relance l'enquête

Jt France 2, 13.09.24

Robert Boulin, alors ministre du Travail, a été retrouvé mort en 1979. A-t-il été assassiné ? Alors que le dossier s'apprêtait à être refermé, un nouveau témoin a été entendu par la justice.

En 1979, Robert Boulin est un homme politique populaire. Gaulliste de la première heure, on lui confie les ministères les plus compliqués. Valéry Giscard d'Estaing fait même croire que Robert Boulin ferait un bon Premier ministre… de quoi faire enrager Jacques Chirac. Le 30 octobre au matin, on retrouve le corps de Robert Boulin dans un étang de la forêt de Rambouillet (Yvelines). L'enquête conclut à un suicide, ce qui est réfuté récemment par un nouveau témoin.

Une discussion dans un club libertin

C'est dans un club échangiste aujourd'hui fermé que ce témoin aurait assisté à une scène étrange. "Dans ce club, il y avait l'aristocratie, la voyoucratie. C'était un mélange des genres", témoigne-t-il. Un soir, il assiste à une discussion intrigante qui suggère que le ministre du Travail a été assassiné. Il raconte la scène à la juge, qui décide de rouvrir le dossier. Après 45 ans d'un incroyable feuilleton judiciaire, les proches de l'ancien ministre espèrent connaître la vérité.