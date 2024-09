Assassinat de Nasrallah. Le bras d'honneur de Netanyahu à la diplomatie de la France et des USA lors de son discours à l'ONU : "Je fais ce que je veux"

Juste après son discours à l'ONU, alors qu'il était à New York, Netanyahu a ordonné le 27.09.24 l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah et cela alors que les Etats-Unis et la France réclamaient un cessez-le feu depuis 3 jours. C'est un véritable camouflet pour les efforts diplomatiques affichés de ces deux puissances. Le message de Netanyahu et de son cabinet équivaut à "je fais ce que je veux avec vos bombes".



- La Voix du Nord 25.09.24 Guerre Israël - Liban : la France et les Etats-Unis pressent pour un «cessez-le-feu immédiat



Selon Blick, le voyage de Netanyahu au siège de l'ONU aux Etats-Unis était une ruse pour faire croire à Nasrallah qu'il pouvait être tranquille.



"Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est rendu jeudi à New York. Il a notamment donné un discours incendiaire à l'ONU. Des milieux officiels affirment désormais que ce voyage n'était qu'une ruse, «un plan de diversion». Le Hezbollah et Hassan Nasrallah devaient croire qu'Israël ne lancerait pas d'actions brutales si le Premier ministre n'était pas dans le pays. En d'autres termes, Hassan Nasrallah pouvait se sentir en sécurité." (Blick, 28.09.24).



Biden a fini par reconnaître l'acte israélien comme "une mesure de justice"

- The Hill 28.09.24 Biden calls death of Hezbollah leader a 'measure of justice'