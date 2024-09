Attaque des bipeurs par Israël - Un coup unique sophistiqué avec peu d’effet (MoA)

Attaque des bipeurs par Israël - Un coup unique sophistiqué avec peu d’effet

Article originel : Israel's Pager Attack - A Sophisticated One-Times Shot With Little Effect

Moon of Alabama, 18.09.24

L’attaque terroriste d’hier par Israël contre le Hezbollah au Liban était assez sophistiquée. En février, le Hezbollah avait exhorté ses affiliés à éviter les téléphones intelligents, qui peuvent être contrôlés par des services de renseignement étrangers, et à utiliser plutôt des bipeurs pour recevoir des messages texte et des alarmes lorsque cela est nécessaire. Israël a dû reconnaître cette suggestion comme une chance d’infiltrer la chaîne d’approvisionnement de ces outils de communication. Il a réussi à manipuler des envois de téléavertisseurs au Liban, dont une partie serait acquise par le Hezbollah et ses affiliés. Hier, des messages codés spécifiques ont été envoyés aux bipeurs manipulés. Quelques instants plus tard, ils ont commencé à exploser. Onze personnes ont été tuées et quelque 4000 blessées. Les personnes tuées ou blessées n’étaient pas toutes membres du Hezbollah. Des bipeurs sont également utilisés par les services d’urgence et de volontaires. Les médias occidentaux évitent de qualifier cette attaque d’opération terroriste. Mais demandez-vous comment ils décriraient l’attaque si cela s’était produit de l’autre côté du conflit. Les bipeurs ne sont pas un moyen exclusif du Hezbollah. L’attaque a été aveugle. Les explosions se sont produites dans de nombreuses situations de la vie quotidienne - lors de visites dans des magasins (vidéo), dans des voitures au milieu de la circulation, à proximité de personnes présentes, y compris des enfants.

Les bipeurs étaient vendus sous la marque Gold Apollo, une société taïwanaise spécialisée dans ce type d’appareils. Mais, selon la société, les appareils vendus au Liban ont été fabriqués sous licence par la société hongroise BAC Consulting KFT. Lowkey écrit : La PDG et fondatrice de BAC est Cristiana Arcidiacono-Barsony, qui se décrit comme une conseillère stratégique en affaires internes avec une expérience internationale au Moyen-Orient. Selon son profil académique, elle a étudié à l’université SOAS et à l’université LSE de Londres.

Ce qui précède indique une implication du MI-6 dans l’affaire. Elijah Magnier rapporte (vidéo) que la livraison des bipeurs a été retardée pendant plusieurs mois par les douanes d’un pays du Moyen-Orient. Le temps aurait été utilisé par les services israéliens pour démonter les dispositifs et remplacer leurs batteries au lithium-ion d’origine avec ceux qui comprenaient des explosifs et des grenades pour créer un maximum de dommages. Les composants électroniques des dispositifs ont été manipulés pour déclencher des explosions retardées après que le bipeur ait reçu un certain message codé. Ces opérations très sophistiquées ont dû coûter des millions et impliquer un nombre assez important de spécialistes. Il aurait été idéal pour Israël de déclencher un tel chaos dans le cadre d’une attaque générale contre le Hezbollah. Cela aurait augmenté le temps du Hezbollah pour mettre en œuvre ses plans de défense. Déclencher l’attaque en dehors d’un contexte de guerre à grande échelle est une manœuvre plutôt boiteuse. La plupart des blessés vont bientôt se rétablir et retourner à leurs fonctions. Les responsables israéliens affirment qu’ils ont déclenché l’opération parce que certains membres du Hezbollah avaient découvert les explosifs et allaient bientôt alarmer leur direction. Il s’agissait donc d’une situation « à l’usage ou à la perte ».