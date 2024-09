'Ceci est politique,' déclare le journaliste qui a publié le dossier de Vance au sujet de son interdiction permanente sur X

Article originel : 'This Is Political,' Journalist Who Published Vance Dossier Says of Permanent X Ban

Par Jake Johnson

Common Dreams, 27.09.24

"Il ne s’agit pas d’une violation des politiques de X", a écrit Ken Klippenstein. "Comment cela pourrait être motivé autrement que par des motifs politiques?"... Lire la suite