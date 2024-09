Comment la corruption politique permet à Antony Blinken de violer la loi (MoA)

Comment la corruption politique permet à Antony Blinken de violer la loi

Article originel : How Political Corruption Allows Antony Blinken To Break The Law

Moon of Alabama, 25.09.24

Voici les titres d'un article de ProPublic :

Israel Deliberately Blocked Humanitarian Aid to Gaza, Two Government Bodies Concluded. Antony Blinken Rejected Them. ("Israël a délibérément bloqué l’aide humanitaire à Gaza, ont conclu deux organismes gouvernementaux. Antony Blinken les a rejetées").

La formulation choisie ne couvre malheureusement pas le véritable problème.

La loi étatsunienne interdit l’aide militaire aux pays qui entravent l’aide humanitaire des États-Unis.

Deux entités gouvernementales subordonnées au département d’État ont conclu, par écrit, qu’Israël bloquait leur aide humanitaire à la population de Gaza.

Le secrétaire d’État, Antony Blinken, a rapporté au Congrès la conclusion contraire parce qu’il avait l’intention de livrer plus d’aide militaire à Gaza.

En trompant le Congrès sur l’aide humanitaire à Gaza, Blinken a délibérément enfreint la loi.