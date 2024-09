Comment les espions israéliens contrôlent votre VPN (MintPress News)

Rövélation : Comment les espions israéliens contrôlent votre VPN Article originel : Exposed: How Israeli Spies Control Your VPN Par Alan Mc Leod MintPress News, 10.09.24

Environ 1,6 milliard de personnes utilisent les VPN pour effectuer les tâches les plus sensibles en ligne, qu’il s’agisse de regarder des vidéos illégales ou d’entreprendre des activités sexuelles ou politiques. Mais peu de gens savent qu’une partie considérable de ce marché, y compris trois des six VPN les plus populaires, est discrètement exploitée par une entreprise israélienne ayant des liens étroits avec l’état de sécurité nationale de ce pays. y compris l’unité d’élite 8200 et les unités Duvdevan des forces de défense israéliennes (FDI).

Les enquêtes précédentes de MintPress News sur le contrôle croissant d’Israël sur l’industrie technologique ont souligné comment ces unités ont été impliquées dans plusieurs des programmes de piratage, de surveillance et d’assassinat les plus scandaleux d’Israël. L’unité 8200, par exemple, a été la source de la plupart des logiciels d’espionnage les plus infâmes au monde, y compris Cellebrite et Pegasus, le programme utilisé pour espionner des dizaines de milliers de politiciens et journalistes du monde entier, y compris par l’Arabie saoudite, qui l’a utilisé pour aider à traquer et tuer le chroniqueur du Washington Post, Jamal Khashoggi.

Dans ce contexte, des craintes justifiées se font jour que le contrôle d’un vaste empire de VPN pourrait accroître l’influence d’Israël sur le monde de l’information et de la sécurité en ligne, créant des portes dérobées pour les services de renseignement israéliens.

Cette enquête fait partie d’une série mettant en évidence et détaillant le pouvoir de l’industrie technologique israélienne en pleine croissance d’accéder aux données des gens et de les contrôler... Lire la suite