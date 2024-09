Le GRAL vous propose une conférence avec Adam Shatz autour de son livre sur Fanon. Le GRAL, en partenariat avec Alternatv, vous propose une conférence d'Adam Shatz autour de son livre Fanon: une vie en révolutions. Adam Shatz est le rédacteur en chef pour les États-Unis de la London Review of Books et un collaborateur régulier de la New York Review of Books, du New Yorker et du New York Times Magazine.