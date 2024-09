Des documents divulgués révèlent les plans des services de renseignement étatsuniens visant à contrôler la contre-révolution iranienne (The GrayZone)

Des documents divulgués révèlent les plans des services de renseignements étatsuniens visant à contrôler la contre-révolution iranienne Article originel : Leaked documents reveal US intel cutout’s Iranian counter-revolution plans Par Kit Klarenberg and Max Blumenthal· The GrayZone, 20.09.24

Les fuites révèlent un effort secret du dirigeant retraité de la Fondation nationale pour la démocratie (NED), Carl Gershman, pour consolider le contrôle néoconservateur avide de guerre sur l’opposition iranienne, tout en canalisant des fonds du gouvernement étatsuniens dans ses propres initiatives de changement de régime.



Les documents divulgués et les courriels obtenus par The Grayzone révèlent un effort apparemment caché des agents étatsuniens du changement de régime pour imposer un leadership radical aux restes du mouvement de protestation iranien contre le hijab obligatoire, afin de renverser le gouvernement iranien.

L’initiative a été lancée par Carl Gershman, directeur de longue date du National Endowment for Democracy (NED), un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement étatsunien qui fait avancer les opérations de changement de régime à travers le monde. Initialement conçu par la CIA de l’administration Reagan, le NED s’est immiscé dans les élections et a parrainé des chefs de coup d’État du Nicaragua au Venezuela à Hong Kong et au-delà.



Les fuites révèlent comment Gershman a conspiré en privé pour canaliser des ressources du département d’État étatsunien dans la construction d’une « coalition de liberté iranienne » composée de militants pro-occidentaux iraniens et de membres néoconservateurs étatsuniens qui réclament un assaut militaire étatsunien sur l’Iran.

Tout en visant à « mobiliser le soutien international » pour le mouvement des femmes, de la vie et de la liberté, « et à faire ce qui est possible pour aider [leur] lutte », la Coalition pour la liberté représente une tentative claire d’imposer un leadership exilé sur l’opposition iranienne de base qui est dirigée et parrainée par les éléments les plus belligérants à Washington.



Les tentatives de The Grayzone pour contacter plusieurs membres de la Coalition pour obtenir des commentaires ont échoué. Nous n’avons donc pas pu déterminer si les personnes énumérées par Gershman s’étaient explicitement engagées à participer ou avaient été nommées par le vétéran de la NED comme leaders potentiels.

Indépendamment du niveau de participation des membres inscrits, la composition de la coalition proposée par Gershman pour la liberté en Iran démontre comment le mouvement pro-démocratique auto-proclamé de l’Iran est devenu un jouet pour le lobby Bombe Iran. Parmi ceux que Gershman a choisi pour diriger l’initiative, il y avait William Kristol, l’impresario néocon qui a mené une campagne de lobbying pendant des décennies en faveur d’une invasion militaire étatsunienne de l’Iran. Joshua Muravchik, un partisan flamboyant du parti israélien du Likoud qui insiste sur le fait que « la guerre avec l’Iran est probablement notre meilleure option »