Elon Musk nous a fait payer pour la liberté d’expression. Maintenant, il décide qui est autorisé à l'avoir (Jonathan Cook)

Elon Musk nous a fait payer pour la liberté d’expression. Maintenant, il décide qui est autorisé à l'avoir.

Article originel : First, Elon Musk made us pay for ‘free speech’. Now he decides who’s allowed it

Par Jonathan Cook, 21 août 2024



Le « sauveur de la liberté d’expression » réprime les critiques du génocide israélien, ce qu’il appelle la "gauche radicale" ("faaaaar left") est dans son champ de vision. Elle sera si complètement effacée, que vous ne vous souviendrez pas qu’elle ait jamais existée... Lire la suite