'Hitlérien' : Trump promet de déporter légalement les Haïtiens de l'Ohio vers le Venezuela (Common Dreams)

'Hitlérien' : Trump promet de déporter légalement les Haïtiens de l'Ohio vers le Venezuela

Article originel : 'Hitlerian': Trump Vows to Deport Haitians Legally in Ohio to Venezuela

Par Olivia Rosane

Common Dreams, 14.09.24

"Les mensonges et les conspirations à propos des Haïtiens font partie d’un ensemble beaucoup plus grand de rhétorique anti-immigrée et déshumanisante qui juge activement la violence politique", a déclaré un défenseur des droits des immigrants.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a intensifié son attaque contre la communauté d’immigrants haïtiens de Springfield, dans l’Ohio, vendredi, lorsqu’il a promis de commencer son plan de déportation massif là-bas s’il était élu président.

"Nous ferons de grandes expulsions à partir de Springfield, en Ohio, de grandes expulsions", a déclaré Trump aux journalistes sur son terrain de golf près de Los Angeles, en Californie. "Nous les ramènerons au Venezuela."

Les remarques de Trump viennent malgré le fait que la plupart des immigrants à Springfield sont d’Haïti et sont dans le pays légalement. Trump s’était déjà engagé à expulser les 15 à 20 millions de personnes qui, selon lui, sont ou seront illégalement dans ce pays d’ici son entrée en fonction. Parlant vendredi, il a réitéré son vœu de mener à bien les "plus grandes déportations dans l’histoire de notre pays", en commençant par Springfield et Aurora, au Colorado, où des rumeurs en ligne ont exagéré des incidents isolés d’activité de gangs vénézuéliens... Lire la suite