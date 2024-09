Israël a bombardé le Liban aujourd’hui, tuant des centaines de personnes. Les États-Unis envoient encore plus de bombes (The Intercept)

Israël a bombardé le Liban aujourd’hui, tuant des centaines de personnes. Les États-Unis envoient encore plus de bombes.

Article originel : Israel Bombed Lebanon Today, Killing Hundreds. The U.S. Is Sending More Bombs.

Par Jonah Valdez

The Intercept, 24.09.24

Il a été retrouvé que les armes utilisées lors des frappes israéliennes précédentes au Liban qui ont tué des civils avaient été fabriquées aux États-Unis.



L’armée israélienne a lancé une campagne de bombardements massifs au Liban. La semaine dernière, elle a commencé par la détonation à distance de milliers d’appareils électroniques personnels. Vendredi, une frappe israélienne a détruit un bâtiment dans la banlieue de Beyrouth. Dimanche et lundi, les bombardements se sont étendus au plus grand attentat contre le Liban depuis l’invasion israélienne de 2006. Au total, l’armée israélienne a bombardé 1300 cibles, tuant au moins 490 personnes, dont plus de 90 femmes et enfants. rts Biden sur les bombes de 2000 livres... Lire la suite