Israël cible le droit international au milieu des craintes du mandat de la CPI (MintPress News)

Israël cible le droit international au milieu des craintes du mandat de la CPI

Article originel : Israel Targets International Law Amid ICC Warrant Fears – Featuring Kristen Zornada

Par Greg Stoker* avec Kristen Zornada

The Intercept, 17.09.24

La semaine dernière, les porte-parole du gouvernement israélien et les efforts hasbara ont pris une trop grande ampleur, attaquant la Cour internationale de justice (CIJ) et le procès pour génocide en Afrique du Sud contre la guerre d’Israël à Gaza. Le Jerusalem Post, le plus grand journal en langue anglaise d’Israël et le site d’information en anglais le plus lu du pays, a publié une série d’articles bizarres et non étayés. Certains de ces articles ne comportaient qu’un titre et une seule phrase. Ce sont les seuls articles disponibles sur ce délai présumé, et ils ne fournissent aucune source pour leurs allégations. Bien qu’ils citent « un manque de preuves », ils ne précisent pas où ces informations ont été obtenues ou fournissent des liens pertinents pour la vérification. Ce soir, dans State of Play ("État des lieux"), Nous sommes une fois de plus rejoints par l’avocate humanitaire internationale australienne Kristen Zornada pour discuter du fait qu’il n’y a pas eu de dépôt officiel ou de motion visant à retarder la date limite du 28 octobre pour que l’Afrique du Sud présente des preuves de génocide à la Cour internationale de justice.

Nous allons également examiner les implications d’un télégramme diplomatique classifié obtenu par Axios, qui révèle qu’Israël fait du lobbying auprès des membres du Congrès étatsunien pour faire pression sur l’Afrique du Sud afin qu’elle abandonne ses poursuites judiciaires devant la Cour internationale de justice (CIJ) au sujet de la guerre à Gaza. Le lundi 9 septembre, le ministère israélien des Affaires étrangères a envoyé un télégramme classifié à l’ambassade d’Israël à Washington (D.C.) et à tous les consulats israéliens aux États-Unis au sujet de la cause de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ). « Nous vous demandons de travailler immédiatement avec les législateurs au niveau fédéral et des États, avec les gouverneurs et les organisations juives pour faire pression sur l’Afrique du Sud afin qu’elle change sa politique envers Israël et pour dire clairement que la poursuite de ses actions actuelles comme le soutien au Hamas et la promotion des mouvements anti-israéliens dans les tribunaux internationaux aura un prix lourd » selon le câble. Les diplomates israéliens ont reçu l’instruction d’exhorter les membres du Congrès étatsunien à publier des déclarations publiques condamnant l’Afrique du Sud et ses actions juridiques contre Israël, ainsi que de menacer la suspension des échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Afrique du Sud. Il est toutefois très peu probable qu’une telle mesure soit adoptée. En tant que priorité de politique étrangère, les États-Unis cherchent à maintenir une alliance étroite avec l’Afrique du Sud pour contrer l’influence croissante de la Russie et de la Chine sur le continent africain.