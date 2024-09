Je suis Israël par Norman Finkelstein

Je suis Israël. Je suis venu dans un pays sans peuple pour un peuple sans terre. Les gens qui se trouvaient ici n’avaient pas le droit d’être ici, et mon peuple leur a montré qu’ils devaient partir ou mourir, rasant 400 villages palestiniens, effaçant leur histoire.

Je suis Israël. Certains de mes collaborateurs ont commis des massacres et sont ensuite devenus Premiers ministres pour me représenter. En 1948, Menachem Begin était à la tête de l’unité qui massacra les habitants de Deir Yassin, dont 100 femmes et enfants. En 1953, Ariel Sharon a dirigé le massacre des habitants de Qibya et, en 1982, a fait en sorte que nos alliés en massacrent environ 2 000 dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila.

Je suis Israël. Découpé en 1948 sur 78 % de la terre de Palestine, dépossédant ses habitants et les remplaçant par des Juifs d’Europe et d’autres parties du monde. Alors que les indigènes dont les familles ont vécu sur cette terre pendant des milliers d’années ne sont pas autorisés à revenir, les Juifs du monde entier sont les bienvenus pour obtenir la citoyenneté instantanée.

Je suis Israël. En 1967, j’ai englouti les terres restantes de la Palestine – Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza – et j’ai placé leurs habitants sous un régime militaire oppressif, contrôlant et humiliant tous les aspects de leur vie quotidienne. Finalement, ils devraient comprendre qu’ils ne sont pas les bienvenus et rejoindre les millions de réfugiés palestiniens dans les bidonvilles du Liban et de Jordanie.

Je suis Israël. J’ai le pouvoir de contrôler la politique étatsunienne. Mon comité des affaires publiques étatsuno-israéliennes peut faire ou défaire n’importe quel homme politique de son choix, et comme vous le voyez, ils rivalisent tous pour me plaire. Toutes les forces du monde sont impuissantes contre moi, y compris l’ONU puisque j’ai le veto étatsunien pour bloquer toute condamnation de mes crimes de guerre. Comme Sharon l’a si éloquemment exprimé : « Nous contrôlons les Etats-Unis ».

Je suis Israël. J’influence également les grands médias étatsuniens et vous trouverez toujours des informations adaptées à mes préférences. J’ai investi des millions de dollars dans la représentation des relations publiques, et CNN, le New York Times et d’autres ont fait un excellent travail de promotion de ma propagande. Regardez d’autres sources d’information internationales et vous verrez la différence.

Je suis Israël. Vous, les Palestiniens, voulez négocier la « paix !? Mais tu n’es pas aussi intelligent que moi ; Je négocierai, mais je ne vous laisserai avoir vos municipalités que pendant que je contrôlerai vos frontières, votre eau, votre espace aérien et tout ce qui est important. Pendant que nous « négocions », j’avalerai vos sommets et les remplirai de colonies peuplées des plus extrémistes de mes extrémistes, armés jusqu’aux dents. Ces colonies seront reliées à des routes que vous ne pourrez pas utiliser, et vous serez emprisonnés dans vos petits bantoustans entre elles, entourés de points de contrôle dans toutes les directions.

Je suis Israël. J’ai la quatrième armée la plus puissante au monde, possédant des armes nucléaires. Comment vos enfants osent-ils affronter mon oppression avec des pierres, ne savez-vous pas que mes soldats n’hésiteront pas à leur faire sauter la cervelle ? En 17 mois, j’ai tué 900 d’entre vous et blessé 17 000 personnes, pour la plupart des civils, et j’ai le mandat de continuer puisque la communauté internationale reste silencieuse. Ignorez, comme je le fais, les centaines d’officiers de réserve israéliens qui refusent désormais d’exercer mon contrôle sur vos terres et votre peuple ; leurs voix de conscience ne vous protégeront pas.

Je suis Israël. Tu veux la liberté ? J’ai des balles, des chars, des missiles, des Apaches et des F-16 pour vous anéantir. J’ai assiégé vos villes, confisqué vos terres, arraché vos arbres, démoli vos maisons, et vous réclamez toujours la liberté ? Vous ne comprenez pas le message ? Vous n’aurez jamais la paix ni la liberté, parce que je suis Israël.