Kamala Harris a accepté le mensonge raciste de Trump selon lequel l’immigration est mauvaise

Article originel : Kamala Harris Accepted Trump’s Racist Lie That Immigration Is Bad

The Intercept, 11.09.24

Dans une capitulation totale devant un récit d’extrême droite, même les discours libéraux typiques sur notre « nation d’immigrants » étaient absents mardi soir... Lire la suite