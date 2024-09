Kamala Harris est une néoconservatrice déguisée (Unherd)

Kamala Harris est une néocon déguisée Article originel : Kamala Harris is a neocon in disguise Unherd, 24.09.24

Kamala Harris a peut-être réussi à convaincre les Etats-Unis qu’elle est une alternative branchée et « joyeuse » à Sleepy Joe, mais ceux qui ne sont pas des États-Unis ne devraient pas se laisser berner. En matière de politique étrangère, tous les signes indiquent que Harris suivra la voie tracée par son ancien patron : celle d’une lutte agressive contre toute contestation de l’hégémonie étatsunienne qui s’amenuise, par tous les moyens nécessaires.

Mais qu’en est-il, on pourrait se demander, de Harris la Progressiste? Pendant des mois, la droite étatsunienne a peint avec joie le démocrate comme une guerrière « réveillée », une militante libérale qui se soucie plus de la « gentillesse » que de la sécurité des Etats-Unis. Pourtant, la vérité est tout autre. En fait, sur la scène mondiale, le pedigree progressiste de Mme Harris est précisément ce qui la rend si dangereuse.

Une des façons dont les États-Unis ont toujours justifié leurs interventions à l’étranger, surtout après la guerre froide, est par des appels à l’humanitarisme et à la moralité. Cela représente à bien des égards le fondement idéologique de l’interventionnisme libéral, qui préconise l’utilisation de la force militaire, le changement de régime ou les pressions économiques et diplomatiques pour assurer l’« ordre international fondé sur des règles ». En réalité, ces nobles idéaux ont souvent servi de prétexte à la promotion des intérêts économiques et géopolitiques étatsuniens... Lire la suite