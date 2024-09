L'Occident subit les conséquences d'avoir favorisé la mise en place des fascistes en Ukraine

Article originel : West Experiences Blowback From Fostering Fascists In Ukraine

Moon of Alabama, 16.09.24

Au début de l’opération militaire spéciale en février 2022, j’ai mis en garde contre les répercussions qui, selon moi, seraient probablement causées si l’Occident continuait à choyer les groupes nazis en Ukraine : Les États‐Unis visent à créer une insurrection en Ukraine. The Coming Ukrainian Insurgency ("La rébellion ukrainienne à venir") - Foreign Affairs

L’invasion russe pourrait libérer des forces que le Kremlin ne peut contrôler CIA-trained Ukrainian paramilitaries may take central role if Russia invades ("Les paramilitaires ukrainiens formés par la CIA pourraient jouer un rôle central si la Russie envahit") - Yahoo

Le soutien de la CIA aux nazis ukrainiens a une longue histoire. Op-Ed: The CIA has backed Ukrainian insurgents before. Let’s learn from those mistakes ("Tribune : La CIA a déjà soutenu des insurgés ukrainiens. Tirons les leçons de ces erreurs") - LA Times Une nouvelle insurrection nazie en Europe de l’Est est une idée particulièrement mauvaise. Des groupes fascistes de partout s'y joindraient. Dans quelques années, il pourrait bien conduire à la terreur nazie dans de nombreux pays européens. La guerre contre la Syrie et la campagne de l’Etat islamique ne nous ont-elles vraiment rien appris?

Ivan Katchanovski et moi-même étions probablement les seuls à avoir averti de cela : Katchanovski ajoute que « cela aura aussi un effet dangereux sur l’Ukraine et potentiellement sur d’autres pays parce qu’en gros, les nazis en Ukraine sont transformés en héros nationaux ». Il a également fait remarquer qu’Azov (ainsi que les gouvernements occidentaux) ont constamment mis Zelensky sous pression — y compris par des menaces, et même avant l’invasion de la Russie — pour ne pas chercher à conclure un accord de paix avec la Russie ou retirer ses forces de la région du Donbass. En février, Azov a qualifié Zelensky de « serviteur du peuple russe » après qu’il ait suggéré qu’il pourrait négocier avec Moscou. Katchanovski a déclaré que la valorisation du régiment d’Azov est comparable à la façon dont l’Occident a initialement soutenu les prédécesseurs des Talibans dans leur lutte contre l’intervention soviétique dans la guerre en Afghanistan dans les années 1980, et risque également d'inciter les militants d’autres pays à se joindre au conflit en Ukraine afin d’acquérir une expérience militaire, ce qui pourrait avoir un effet boomerang s’ils rentrent chez eux.

Hier, un fervent partisan des fascistes en Ukraine a tenté d’assassiner le candidat républicain à la présidence, Donald Trump : Jack Poso 🇺🇸 @JackPosobiec - 1:39 UTC 16 septembre 2024 EXCLUSIF : La personne présumée ayant tenté d'assassiner Trump, Ryan Routh, est apparue dans une vidéo de propagande pour le BATTALLION AZOV en mai 2022

Vidéo intégrée Routh, lui-même trop vieux pour se battre, avait essayé d’engager des mercenaires étrangers pour combattre du côté fasciste en Ukraine. Il a évidemment ciblé Trump parce qu’il avait promis de dicter la fin de la guerre en Ukraine. Routh était-il plus qu’un loup solitaire ? Edward Snowden @Snowden - 23:27 UTC septembre 15, 2024 Nous en savons peu jusqu’à présent, mais si l’on considère la participation personnelle et publique du tireur de Trump aux activités militaires en Ukraine, il est difficile d’imaginer que les agences de la Maison-Blanche puissent prétendre ne pas avoir de contact — « mains propres ». Une sorte d’ambiance Oswald, ici. Le Congrès devrait obtenir des réponses.

Alors que de plus en plus de gens commencent à réfléchir aux moyens possibles de mettre fin à la guerre en Ukraine, l’extrême droite menace d’utiliser la violence pour empêcher cela : SIMPLICIUS Ѱ @simpatico771 - 18:13 UTC 15 septembre 2024 ⚡️🇺🇦Le chef militaire le plus craint de l’Ukraine menace Zelensky : Un militaire des forces armées de l’Ukraine avec le signe d’appel "Madyar" ouvertement et "sans drame" menace le gouvernement ukrainien. Selon lui, si quelqu’un négocie avec la Fédération de Russie "pas dans l’intérêt du peuple ukrainien", alors un million de combattants reviendront du front et renverseront un tel gouvernement.

Le Washington Post tente d’expliquer le problème : ‘Sprinkled with our blood’: Why so many Ukrainians resist land for peace (‘Aspergé de notre sang’ : pourquoi tant d’Ukrainiens résistent à la terre pour la paix')

L’Ukraine est sous pression pour conclure un accord afin de mettre fin à la guerre, surtout si Trump gagne, mais il y aura probablement une opposition féroce de certains soldats et de leurs familles dans l’est