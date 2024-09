L'Université étatsunienne Cornell sous le feu des projecteurs alors qu’un étudiant pro-palestinien suspendu est menacé d'extradition (Common Dreams)

L'Université Cornell sous le feu des projecteurs alors qu’un étudiant pro-palestinien suspendu est menacé d'extradition

Article originel : Cornell Under Fire as Suspended Pro-Palestinian Student at Risk of Deportation

Par Jessica Corbett

Common Dreams, 28.09.24

Il s’agit d’un ciblage délibéré d’un étudiant musulman noir dans une institution où ces deux identités sont de plus en plus mal accueillies", a déclaré le candidat au doctorat, Momodou Taal.



Deux membres du Congrès se sont joints vendredi au chœur grandissant des voix qui critiquent l’administration de l’Université Cornell pour le traitement réservé à l’étudiant en doctorat Momodou Taal, un citoyen britannique qui pourrait être expulsé à la suite de son activisme pro-palestinien sur le campus d’Ithaca, à New York.

"Il est consternant que l’Université Cornell semble prête à expulser un étudiant international sans égard pour les procédures prévues, simplement en raison de sa présence lors d’une manifestation. C’est mal, et j’exhorte l’université à inverser immédiatement cette intention", a déclaré vendredi sur les réseaux sociaux le Sénateur Bernie Sanders (I-Vt.), un des principaux critiques du Congrès de l’assaut d’Israël contre la bande de Gaza... Lire la suite