La campagne de terreur politique de Trump contre les immigrants de Springfield en Ohio (WSWS)

En réponse à l'appel de Trump et de Vance, des éléments d'extrême droite ont inondé la ville de Springfield de menaces de violence, promettant de faire exploser des écoles et de se livrer à des fusillades de masse sur des travailleurs et des écoliers haïtiens.

Après le débat, la campagne de Trump a déployé Vance pour donner à l'attaque fasciste contre les immigrés un faux vernis «pro-travailleurs». Vendredi, Vance a publié une déclaration sur Twitter/X disant que la situation à Springfield «fait comprendre» pourquoi il soutient Trump : «Les coûts du logement montent en flèche. Les maladies transmissibles sont en hausse. Les accidents de voiture, la criminalité et les primes d'assurance augmentent. Les citoyens se plaignent depuis des mois (ou plus) et sont pour la plupart ignorés.» Cette déclaration démagogique, qui s'appuie sur plus d'un siècle de racisme xénophobe, a été vue 37 millions de fois.

Les origines exactes de la calomnie contre les Haïtiens sont floues, mais au début du mois d'août, des néo-nazis locaux ont diffusé le mensonge selon lequel les immigrants haïtiens mangeaient les chiens et les chats à Springfield, et Trump ou les agents de Vance l'ont repris peu de temps après. Trump a placé la question au centre de la scène politique lors du débat de mardi dernier en déclarant : «Regardez ce qui arrive aux villes de tous les États-Unis. N'allez pas à Springfield. À Springfield, ils mangent les chiens. Les gens qui sont venus. Ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent ici.»

Le gouvernement de la ville, qui avait précédemment précisé qu'aucun animal domestique n'avait disparu, a été contraint de fermer l'hôtel de ville et le département des véhicules motorisés de Springfield, tandis que des alertes à la bombe ont contraint plusieurs écoles et hôpitaux à se mettre en quarantaine et à évacuer les lieux vendredi. Les deux universités de la région, Clark College et Wittenberg University, ont annoncé que les cours et les événements seraient annulés en raison des menaces en cours.

Parmi les 12.000 à 20.000 immigrés haïtiens qui vivent légalement dans la région et travaillent dans les usines et les entrepôts, beaucoup ont déclaré aux journalistes qu'ils craignaient de quitter leur maison. Un lycéen dont l'école a été évacuée vendredi a déclaré au New York Times : «Tout le monde est sur les nerfs, c'est vraiment stressant. J'ai l'impression que quelque chose de gros est sur le point de se produire, mais je ne sais pas quoi.»

En réponse aux alertes à la bombe, Trump et Vance ont multiplié leurs attaques contre les Haïtiens et les immigrants. Lors de l'émission «Meet the Press» dimanche, Vance a effectivement admis que la question des «mangeurs d'animaux de compagnie» avait été inventée : «Si je dois créer des histoires pour que les médias américains prêtent attention à la souffrance du peuple américain, c'est ce que je vais faire», a déclaré Vance, avant d'affirmer que les Haïtiens avaient augmenté les «taux de maladie» et qu'ils étaient responsables de l'augmentation des coûts du logement, des soins de santé et de l'assurance automobile pour les travailleurs.

Lors de l'émission «Face the Nation», Vance a déclaré à Margaret Brennan : «Dans un petit district, il y a maintenant un millier d'enfants qui ne parlent pas anglais, de sorte que les enfants de ce district scolaire ne bénéficient pas d'une bonne éducation. Les services de santé locaux sont débordés. C'est une terrible tragédie. Interrogé sur les alertes à la bombe, Vance a reproché aux médias d'avoir trop longtemps ignoré les préoccupations des citoyens en matière d'immigration : «Pourquoi quelqu'un lance-t-il une alerte à la bombe, Margaret ? C'est parce qu'ils veulent attirer l'attention.»

Cette approbation de la violence fasciste est en phase avec la décision de Trump et des Républicains de mettre davantage en avant l'attaque contre les immigrants et d'utiliser un langage de plus en plus violent. Samedi, lors d'un rassemblement à Las Vegas (Nevada), Trump a déclaré que «notre pays est envahi comme une armée» et que «des milliers et des milliers et des milliers de terroristes entrent dans notre pays». Il a déclaré que des villes comme Springfield (Ohio) et Aurora (Colorado) – où Trump a affirmé à tort que les gangs vénézuéliens étaient responsables des mauvaises conditions de vie – devaient être «libérées». Il a répété sa fausse affirmation selon laquelle les immigrants se préparent à voter illégalement lors des prochaines élections.

Selon un compte-rendu du rassemblement publié par le Nevada Current, la campagne de Trump a présenté une série de nouvelles images sur des écrans géants : «Sur les écrans vidéo entourant la scène, la campagne a présenté des images associant les immigrés à la criminalité. Sur l'une d'entre elles, intitulée “Le plan Harris pour les trafiquants sexuels”, un tapis rouge mène à des portes ouvertes à la frontière américaine. Dans une autre, on peut lire “Personne n'est en sécurité avec les frontières ouvertes de Kamala” et on y voit un homme armé se cachant derrière une femme dans une ruelle sombre. Une troisième affiche montre un groupe d'hommes latinos tatoués et indique “vos nouveaux gérants d'appartement si Kamala est réélue”.»

Le silence quasi total du Parti démocrate en réponse à cette campagne fasciste donne à Trump les coudées franches pour poursuivre l'escalade. Kamala Harris, qui a acheté des publicités télévisées pour se présenter comme une dure à cuire en matière d'immigration, n'a pas fait une seule déclaration pour s'opposer à la promotion par Trump de mensonges à l'encontre des Haïtiens. Pas une seule fois au cours du débat de mardi, elle n'a souligné que les déclarations de Trump sur les Haïtiens mangeant des animaux domestiques étaient fausses, soulignant au contraire qu'elle soutenait un projet de loi appuyé par «certains des membres les plus conservateurs» du Congrès pour sévir contre l'immigration.

Biden a fait une déclaration superficielle vendredi en disant «il n'y a pas de place en Amérique [sic], cela doit cesser». En réalité, l'administration Biden-Harris a ouvert la voie à la désignation des Haïtiens comme boucs émissaires par Trump en s'engageant dans des attaques incessantes contre les droits des immigrés haïtiens. En avril dernier, l'administration a relancé les vols d'expulsion vers Haïti, malgré la crise économique, sociale et politique qui sévit dans le pays.

C'est sous la présidence de Biden, en 2022, que des agents de la patrouille frontalière ont été déployés à cheval et armés de fouets pour empêcher les demandeurs d'asile haïtiens d'entrer dans le pays à la frontière sud avec le Mexique. En raison des mesures prises par l'administration Biden-Harris pour décourager l'immigration en provenance d'Haïti, des centaines de personnes ont été tuées en tentant d'entrer dans le pays au cours des dernières années. Le 17 juillet 2024, 40 Haïtiens sont morts en tentant de se rendre aux États-Unis lorsque leur bateau a pris feu au large de Cap-Haïtien.

Trump promeut la provocation fasciste contre les immigrés, et les démocrates y collaborent, parce qu'ils craignent la menace d'un mouvement unifié de la classe ouvrière.

Face à cette tentative de division de la classe ouvrière, les travailleurs de l'Ohio, des États-Unis et du monde entier doivent prendre la défense de leurs frères et sœurs de classe. Il s'agit d'une nécessité stratégique dans la lutte pour l'unité internationale de la classe ouvrière contre le capitalisme et pour mettre fin au système des États-nations.

(Article paru en anglais le 16 septembre 2024)