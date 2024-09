La folie d’Antony Blinken (Consortium News)

La folie d’Antony Blinken

Article originel : The Madness of Antony Blinken

Par Joe Lauria*

Consortium News, 20.09.24



Deux ans après que le Pentagone ait mis à bas son stratagème pour une zone d’exclusion aérienne contre la Russie en Ukraine, le « diplomate de haut vol » étatsunien a encore une fois poussé une idée encore plus folle, écrit Joe Lauria.

Le 7 mars 2022, deux semaines après que Moscou soit entré dans la guerre civile en Ukraine, le secrétaire d’État étatsunien Antony Blinken a déclaré à CBS News de Moldova que les États-Unis donneraient le feu vert à la Pologne membre de l’OTAN pour envoyer des avions de chasse Mig-29 en Ukraine afin de faire respecter une interdictionzone de vol contre les avions russes. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, et le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont également appuyé la zone d’exclusion aérienne. Mais en quelques jours, le Pentagone a rejeté cette idée alors qu’il engageait une bataille conséquente avec le département d’État et les membres du Congrès pour empêcher une confrontation militaire directe de l’OTAN avec la Russie qui pourrait déclencher les horreurs les plus inimaginables de l’histoire. Une zone d’exclusion aérienne « pourrait entraîner une réaction russe importante qui pourrait accroître les perspectives d’une escalade militaire avec l’OTAN », selon le porte-parole du Pentagone de l’époque, John Kirby. Le président Joe Biden a été pris au milieu de la mêlée. La pression exercée sur la Maison-Blanche par certains membres du Congrès et le corps de presse a été implacable pour amener imprudemment l’OTAN directement dans la guerre. Biden a fini par se ranger du côté du département de la Défense, et il n’aurait pas pu être plus explicite sur le pourquoi. Il s’est opposé à une zone d’exclusion aérienne de l’OTAN au-dessus de l’Ukraine, contre les avions russes, a-t-il dit, parce que « c’est ce qu’on appelle la troisième guerre mondiale, d’accord ? Soyons clairs, les gars. Nous ne combattrons pas la troisième guerre mondiale en Ukraine. »

Le secrétaire à la Défense des États-Unis, M. Lloyd Austin, l’a soutenu : « Le président Biden a clairement indiqué que les troupes étatsunienne ne se battront pas contre la Russie en Ukraine, et si vous établissez une zone d’exclusion aérienne, certainement pour faire respecter cette zone d’exclusion aérienne, vous devrez engager des avions russes. Et encore une fois, cela nous mettrait en guerre contre la Russie. » (Le plan de l’administration était, et semble toujours être, de faire tomber le gouvernement russe par une contre-offensive par procuration et une guerre économique et d’information, pas une guerre militaire directe.)

Blinken, qui a dépassé les bornes pour parler au-dessus des têtes du président et du Pentagone, a perdu cette manche. Il est surprenant qu’il ait gardé son emploi. Mais il a survécu et maintenant il est revenu pour encore plus fort.

Implacable La semaine dernière, l’imprudence de Blinken a encore été mise en évidence lorsqu’il a fait circuler une histoire — reprise avec enthousiasme par le Guardian et le New York Times — selon laquelle Biden approuverait une demande britannique visant à lancer ses missiles Storm Shadow en profondeur sur la Russie. Le Guardian a publié le 11 septembre l’article suivant : « Le secrétaire d’État étatsunien, Antony Blinken, a donné son plus fort indice jusqu’à présent que la Maison Blanche est sur le point de lever ses restrictions sur l’Ukraine en utilisant des armes à longue portée fournies par l’Occident sur des cibles militaires clés à l’intérieur de la Russie. avec une décision qui est censée avoir déjà été prise en privé. Parlant à Kiev aux côtés du secrétaire d’État britannique des Affaires étrangères, David Lammy, Blinken a déclaré que les États-Unis étaient prêts « dès le premier jour » à adapter leur politique au fur et à mesure que la situation sur le champ de bataille en Ukraine changeait. ‘Nous continuerons à le faire », a-t-il souligné. Pour tirer des ombres de tempête britanniques, l’Ukraine devrait compter sur les soldats techniques britanniques en Ukraine pour les lancer et sur la technologie de géolocalisation étatsunienne. Le chancelier allemand Olaf Scholz a révélé que les soldats britanniques sont déjà en Ukraine. En d’autres termes, ce serait une attaque de l’OTAN contre la Russie, déguisée en attaque ukrainienne. Cela signifierait que les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient en guerre avec Moscou, ce que Blinken semble vouloir et a dit que cela allait se produire. Le lendemain, le président russe Vladimir Poutine a averti que le lancement de tels missiles en Russie « signifierait que les pays de l’OTAN — les États-Unis et les pays européens — sont en guerre contre la Russie. Et si tel est le cas, alors, compte tenu du changement de l’essence du conflit, nous prendrons les décisions appropriées en réponse aux menaces qui nous seront posées. » Néanmoins, le New York Times a publié un article le même jour avec la manchette : « Biden est prêt à approuver l’utilisation par l’Ukraine d’armes occidentales à longue portée en Russie ».

The Guardian a ajouté : « Des sources du gouvernement britannique ont indiqué qu’une décision avait déjà été prise pour permettre à l’Ukraine d’utiliser des missiles de croisière Storm Shadow sur des cibles situées en Russie, bien que cela ne soit pas annoncé publiquement vendredi lorsque Starmer rencontrera Biden à Washington DC. » Les mots de Blinken ont évidemment suscité l’espoir du premier ministre britannique Keir Starmer ce qui satisferait son désir de frapper la Russie avec l’arsenal de missiles à longue portée de sa nation, malgré que Poutine ait dit que cela signifiait une guerre directe avec l’OTAN. Blinken et les Britanniques essaient de nous mener au bord du gouffre.

Sanity in Arlington Sauf que le Pentagone, le pourvoyeur de la violence la plus monstrueuse de l’histoire du monde, a retiré le monde de cette situation. Pour la deuxième fois au moins — et c’est une information publique — le ministère de la Guerre a obtenu la paix contre l’insouciance néoclassique de Blinken. Starmer a été renvoyé sur son vol affrété par British Airways de la réunion de la Maison Blanche en léchant ses blessures. Blinken l’avait évidemment amené à croire que c’était un marché conclu : les États-Unis laisseraient la Grande-Bretagne attaquer la Russie avec ses missiles longue portée utilisant la technologie étatsunienne — même si les États-Unis ne permettaient pas l’utilisation de leur propre ATACMS à longue portée.

The Times of London a rapporté que Biden retient l’approbation « a surpris les responsables britanniques qui avaient écouté attentivement les indices d’Antony Blinken, le secrétaire d’État américain, que l’Amérique s’apprêtait à autoriser Storm Shadow, une arme anglo-française qui repose sur des systèmes de guidage GPS étatsuniens. » La manie de Starmer de frapper la Russie illustre la haine pathologique persistante de l’élite britannique envers la Russie, qui remonte à des siècles, par rapport à une rivalité géostratégique étatsunienne peut-être plus tempérée, mais déterminée, avec Moscou. Les limites de Biden avec les néocons Biden s’est révélé être un belliciste suprême, son plaidoyer pour l’invasion illégale de l’Irak et sa complicité dans le génocide à Gaza en sont les exemples les plus flagrants. Comme les deux présidents avant lui, Biden a permis aux néocons de se glisser dans des positions de pouvoir au sein de son administration. Mais la mesure dans laquelle Biden est un néocon, par opposition à un belliciste traditionnel, est sujette à caution.

En tant que créature de Washington depuis plus d’un demi-siècle, il semble respecter le jugement des militaires sur les questions militaires et, dans ses bons jours, comprend que même les Etats-Unis ont des limites. Barack Obama a laissé Hillary Clinton, la « reine des guerriers », faire entrer dans son administration la reine néocon Victoria Nuland. Donald Trump a laissé les néocons John Bolton et Mike Pompeo entrer dans son jeu. Et Biden a Blinken (et pendant un certain temps, Nuland aussi.) Au lieu de bannir ces gens, on leur permet de traîner et d’entraîner les États-Unis dans des échecs toujours plus périlleux : l’Irak, l’Afghanistan, Gaza et l’Ukraine, laissant derrière eux une montagne de dollars gaspillés et un océan de sang. En tant que carriériste, Blinken a dit ce qu’il devait dire pour arriver là où il est. Obama a sagement décidé en 2015 de ne pas armer l’Ukraine après le coup d’État de 2014 mené par Nuland et Biden, car il ne voulait pas contrarier la Russie, pour qui l’Ukraine était un intérêt vital, alors que ce n’était pas pour les États-Unis. Obama craignait également que les armes des États-Unis tombent entre les mains de « voyous ». ... ce qui signifie des types néonazis d’azov, dont Obama était bien conscient.

Blinken était à l’époque le secrétaire d’État adjoint d’Obama. Pour appuyer la position du président, il a déclaré lors d’une conférence à Berlin : « Si vous jouez sur le terrain militaire en Ukraine, vous jouez avec la force de la Russie, parce que la Russie est juste à côté. Il y a une énorme quantité d’équipement militaire et de forces militaires juste à la frontière. Tout ce que nous avons fait en tant que pays en termes de soutien militaire à l’Ukraine sera probablement égalé, puis doublé, triplé et quadruplé par la Russie. »

Mais une fois libéré des entraves d’Obama, il a rejoint la politique agressive de Biden à l’égard de l’Ukraine au sommet du département d’État. De ce poste, et avec un vide de pouvoir à la Maison Blanche en raison de la démence de Biden, Blinken a ouvertement poussé le programme néoconservateur, clairement exposé dans le rapport 2000 du Projet pour un nouveau siècle étatsunien (PNAC). Et quel est ce programme? Dans un autre âge, avant qu’il ne devienne un mot grossier, il aurait été fièrement proclamé comme impérialisme. Il contient toute l’orgueil et le sentiment d’invincibilité et d’impunité de tout empire dans l’histoire.

Le PNAC proclame clairement qu’aucune puissance ou alliance de puissances ne sera autorisée à s’opposer à la quête folle des néocons pour exploiter la puissance étatsunienne afin d’atteindre la domination mondiale. Une alliance de puissances comme la Chine, la Russie et les BRICS qui n’a fait qu’accélérer son mouvement en opposition à l’aventurisme néoconservateur détraqué. Peu importe les nombreux désastres qui s’accumulent, notamment en Irak, en Palestine et maintenant en Ukraine, les néocons sont impassibles et irréductibles. Il s’agit de pouvoir et de meurtre, mais ils se font plaisir en parlant des Etats-Unis qui sauvent le monde pour la démocratie. Leur croyance en leur propre suprématie, voilée d’un drapeau étatsunien, reste fanatique, peu importe la mort et la destruction qu’ils causent. Ils ne comprennent pas que la puissance étatsunienne a des limites et pour tester cela, ils risquent tout. En 2019, Blinken s’est associé à l’ardent néo-conservateur Robert Kagan pour rédiger une chronique du Washington Post dans laquelle il préconise un usage plus agressif de la puissance étatsunienne à l’étranger et s’oppose aux tendances nationales des États-Unis vers le non-interventionnisme.