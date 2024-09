La guerre contre la Palestine a atteint son prochain stade (MoA)

La guerre contre la Palestine a atteint son prochain stade

Article originel : The War About Palestine Has Reached Its Next Stage

Moon of Alabama, 23.09.24

La semaine dernière, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décidé de transformer l’échange de missiles à deux sous avec le Hezbollah au Liban en une guerre à part entière.



Il y avait plusieurs raisons pour le faire :

60.000 colons du nord d’Israël ont quitté leurs foyers et ne reviendront que si le gouvernement peut assurer leur sécurité.

Les radicaux de son gouvernement veulent éliminer le Hezbollah et menacent de mettre fin au gouvernement s’il ne le fait pas. (Les réalistes savent que c’est un objectif impossible.)

Il peut y avoir une certaine illusion que le Hezbollah va vaciller sous la pression et accepter un cessez-le-feu qui n’inclut pas Gaza.

Il y a une chance pour Israël de faire entrer les États-Unis dans un combat qui se terminerait par une guerre contre l’Iran. Netanyahou a essayé pendant des décennies d’arranger cela.



La semaine dernière, Israël a lancé une attaque terroriste contre des membres du Hezbollah qui utilisaient des bipeurs pour recevoir des alarmes et des ordres. Ces personnes faisaient partie de l’administration civile du Hezbollah et non de ses combattants armés.

L’attaque suivante contre un commandant du Hezbollah qui rencontrait des officiers de la force spéciale du Hezbollah était plus grave. Mais cela ne nuira pas au fonctionnement du Hezbollah. Chaque officier supérieur a un successeur désigné qui interviendra immédiatement. La continuité du commandement au sein du Hezbollah est garantie dans presque toutes les circonstances.