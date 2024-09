La nuit où Trump a perdu les élections (Unherd)

La nuit où Trump a perdu les élections, Kamala Harris a scellé sa victoire avec une poignée de main Article originel : The night Trump lost the election Kamala Harris sealed her victory with a handshake Par Lee Siegel Unherd, 11.09.24

Le débat présidentiel d’hier soir a été décrit comme « le plus important débat présidentiel de l’histoire étatsunienne moderne » si souvent que personne n’a pris la peine de demander pourquoi. Tout d’abord, on ne peut le qualifier de conséquent que lorsqu’il a été prouvé qu’il avait des conséquences profondes. Mais cela n’a pas encore eu lieu. Pour un autre, il n’était pas clair quelles seraient les conséquences. Le pays n’est pas au bord de la guerre civile sur la question de l’esclavage, qui était la question urgente qui a hanté les débats sénatoriaux légendaires entre Abraham Lincoln et Stephen Douglas en 1858, auxquels ont assisté des dizaines de milliers de personnes. Le pays ne semble pas non plus être au bord d’une guerre raciale, comme ce fut le cas lors de l’élection de 1964 entre Lyndon Johnson et Barry Goldwater (Johnson, un faible débatteur avec une avance énorme dans les sondages, a refusé de débattre face à Goldwater).

On a beaucoup parlé de guerre civile imminente aux Etats-Unis, et l’internet gronde avec une violente discorde. Il est vrai que quel que soit le camp qui gagne, l’autre camp se sentira soit trompé ou privé, et les sentiments seront élevés. Mais aucun des deux candidats ne représente quoi que ce soit d’idéologique galvanisant. Kamala Harris essaie d’être gentille. Donald Trump aspire à un effet autocratique intimidant, mais il manque une vision cohérente, du genre de celles que l’on trouve dans Mein Kampf ou dans les discours enflammés de Mussolini, une vision qui inciterait des millions à s’immoler pour une idée. Ses instincts démagogiques autrefois aiguisés qui couraient à vide, Trump semblait au moins saisir la nécessité de combler un besoin idéologique urgent alors qu’il cherchait désespérément hier soir à faire travailler le pays sur ce qu’il a prétendu être des immigrants sans papiers mangeant les animaux de compagnie des citoyens étatsuniens à Springfield, en Ohio. Mais les immigrés qui se régalent de chats et de chiens seraient une piètre pièce maîtresse de, disons, l’impérialisme ou l’antisémitisme ; cela ne fait pas une origine du totalitarisme. Au lieu de cela, la qualité déréglée de la revendication sans fondement de Trump aurait pu bien lui faire perdre l’élection.

Des questions très graves étaient en jeu dans le débat : l’avortement, l’immigration, la primauté du droit. Mais les Etats-unis se sont adaptés et s’adapteonta aux permutations de la politique pour les deux premiers, et le pays est trop stable pour que les fantasmes autocratiques les plus virulents de Trump deviennent réalité. Personne aussi obsédé par les finances que Trump ne risquerait jamais de créer autre chose que le chaos rhétorique. Les gens d’affaires détestent le vrai chaos. Et contrairement aux petits poulets des médias libéraux, ils connaissent le fantasme de la fanfaronnade quand ils la voient.