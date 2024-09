La peur raciste, xénophobe et très spécifique des Etats-Unis envers Haïti

The Intercept, 12.09.24



Les habitants de Springfield, dans l’Ohio, craignent que des politiciens n’incitent à la violence contre les immigrants haïtiens. C’est une longue tradition étatsunienne.



Springfield, Ohio, la résidente Tracy Paschke-Johannes a écouté le débat présidentiel de mardi soir depuis sa maison, anxieuse de savoir si l’ancien président Donald Trump allait cracher les rumeurs anti-immigrants sur des Haïtiens vivant dans sa ville qui circulent en ligne et à la télévision depuis plusieurs jours.

Il a fallu moins de cinq minutes à Trump.

En répondant à la première question du débat, qui portait sur l’économie, Trump a mentionné Springfield lors d’une tirade raciste au sujet des immigrants qui « affluent dans notre pays depuis les prisons et les établissements psychiatriques » qui menacent de prendre des emplois étatsuniens, appelant à leur expulsion. Plus tard dans le débat, lorsqu’on lui a demandé de placer davantage d’agents à la frontière, Trump a répété les affirmations sans fondement que les immigrants haïtiens à Springfield « mangent les chiens ». ils mangent les chats ».

« J’étais simplement abasourdi, en disant : “Oh, maintenant tout le monde sait où se trouve Springfield”, a rappelé Paschke-Johannes, une ministre luthérienne ordonnée qui s’est immédiatement inquiétée que les commentaires haineux ne nuisent aux membres haïtiens de sa communauté. « Nous ne voulons pas être connus pour être l’endroit où on dit des choses haineuses sur nos voisins immigrants. »

Les experts et les défenseurs qui prêtent une attention particulière à la question partagent les préoccupations de Paschke-Johannes, craignant des dommages physiques, la perte d'emplois, la criminalisation et les effets négatifs sur la santé mentale pour les Haïtiens et autres immigrants noirs à travers les États-Unis, alimenté par les commentaires de Trump sur une scène qui a été vue par près de 67 millions de personnes. Ces commentaires et les dommages qui en découlent, ont-ils dit, ne sont pas dus à Trump, mais à un héritage de discrimination envers les immigrants — particulièrement les immigrants noirs et les personnes provenant d'Haïti...