Le financement étatsunien et canadien derrière des soldats israéliens accusés de viol (MintPress News)

Révélé : Le financement étatsunien et canadien derrière des soldats israéliens accusés de viol Article originel : Exposed: The US and Canadian Funding Behind Israeli Soldiers Accused of Rape Par Jessica Buxbaum, journaliste à MintPress News, basée à Jérusalem et couvrant la Palestine, Israël et la Syrie. Son travail a été présenté dans Middle East Eye, The New Arab et Gulf News. MintPress News, 09.09.24

Cette photo non datée de l’hiver 2023 fournie par Breaking The Silence, un groupe d’anciens soldats israéliens qui dénoncent les violences commises contre des prisonniers palestiniens capturés dans la bande de Gaza par les forces israéliennes dans une prison située sur la base militaire de Sde Teiman, au sud d’Israël. Photo | Breaking The Silence via AP

Le mouvement israélien à but non lucratif Btsalmo, ainsi que les groupes activistes pro-militaires « Victory Generation » Reserves Movement et « Guarding the Soldiers », ont participé activement aux manifestations. Selon l’organisation israélienne de vérification des faits FakeReporter, la chaîne de télégrammes « Fighting for Life » dirigée par les colons a appelé ses abonnés à manifester contre Sde Teiman.

Alors que les allégations de torture et d’abus sexuels dans le centre de détention israélien de Sde Teiman s’intensifient et que la police militaire israélienne se prépare à conclure son enquête et à déposer des accusations contre les suspects, MintPress découvre l’infrastructure financière et politique, . les États-Unis et le Canada, en soutenant ces soldats par l’intermédiaire d’organisations exonérées d’impôt et de plateformes de financement participatif. Cela marque un changement inquiétant dans le soutien mondial aux violations des droits de l’homme, qui s’étend maintenant même à ceux impliqués dans les actes de violence sexuelle commis par les militaires israéliens.

Des vidéos de protestation montrent des manifestants portant des chemises d’Im Tirtzu et de Torat Lechima, et selon The Times of Israel, le groupe anti-assimilation suprématiste juif Lehava est également impliqué dans le mouvement. Honenu, une organisation d’aide juridique sioniste, assure la défense juridique des soldats accusés. Les quatre groupes reçoivent le soutien d’entités extérieures à Israël.

Alors que Btsalmo, le mouvement Victory Generation Reserves et Until Victory acceptent tous des dons déductibles d’impôt en Israël, MintPress News n’a trouvé aucun lien entre ces groupes et des organisations à l’extérieur d’Israël. De même, La garde des soldats et Le combat pour la vie ne semblent pas avoir de liens internationaux.

Im Tirtzu et Honenu reçoivent des dons du Central Fund of Israel (CFI), un organisme sans but lucratif exonéré d’impôt aux États-Unis. L’un des plus gros donateurs de la FCI est la fondation du milliardaire étatsunien Irving I. Moskowitz. Avec Torat Lechima, Im Tirtzu et Honenu acceptent également des dons des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada par l’intermédiaire de JGive, une plateforme de financement participatif étatsuno-israélienne. Im Tirtzu a des liens supplémentaires avec le groupe sioniste Mizrachi Organisation du Canada pour les dons déductibles d’impôt au Canada. Parmi les autres donateurs notables de Im Tirtzu, mentionnons la Kingjay Foundation Trust et la Snider Foundation.

Shmuel Meidad, le fondateur de Honenu, est également impliqué dans le Forum Tikva, une alternative de droite au principal groupe de défense des otages d’Israël, le Forum des otages et des familles disparues. En décembre 2023, Meidad a participé à un appel interne de Zoom organisé par le Forum Tikva. Le Forum de Tikva est également lié au ministre israélien du Patrimoine, Amichay Eliyahu, l’un des manifestants soutenant les suspects de Sde Teiman, par l’intermédiaire de l’Association of Community Rabbis – une organisation à but non lucratif fondée par Eliyahu et dirigée par son frère, le rabbin Ariel Eliyahu. L’association verse de l’argent au Forum Tikva et collecte également des fonds sur JGive, où elle a recueilli un peu plus de 12700 NIS (environ 3440 $) pour le forum... . Lire la suite