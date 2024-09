Le Hezbollah visé en masse par des explosions de bipeurs au Liban et en Syrie. Au moins neuf morts et 2 800 blessés. Le Hezbollah accuse Israël (OLJ/Mediapart/Le Monde)

Des centaines de personnes ont été blessées, mardi 17 septembre, dans l’explosion simultanée de milliers de bipeurs, dans plusieurs bastions de la formation pro-iranienne au Liban mais aussi en Syrie. Le ministre libanais de la santé, Firas Abiad, a fait état de huit morts et de plus de 2 800 blessés... Lire la suite

Explosions de bipeurs du Hezbollah : au moins neuf tués, dont deux fils de députés du parti, et 2 800 blessés au Liban | Jour 347 de la guerre de Gaza

OLJ, 17.09.24

Le ministre sortant de l'Éducation, Abbas Halabi, a annoncé "la fermeture des écoles, des instituts techniques publics et privés, ainsi que de l'Université libanaise et des institutions d'enseignement supérieur privées, demain mercredi". Il a également ordonné "l'arrêt des travaux administratifs et préparatoires dans ces établissements, en signe de protestation contre l'acte criminel perpétré par l'armée israélienne contre les citoyens"...Lire la suite