Le procureur en chef de la CPI défend le mandat d’arrêt à l'encontre de Netanyahu dans une interview à la BBC (BBC)

Le procureur en chef de la CPI défend le mandat d’arrêt à l'encontre de Netanyahu dans une interview à la BBC Article originel : ICC chief prosecutor defends Netanyahu arrest warrant in BBC interview Par Ido Vock and James Gregory BBC, 05.09.24

« Il y a une différence de ton et je pense que le nouveau gouvernement a des choses à dire sur le droit international. Et je pense que c’est le bienvenu », a-t-il déclaré à Political Thinking avec Nick Robinson.

« Si l’on avait demandé des mandats pour des responsables israéliens et non pour Gaza, [certains] diraient : « eh bien, c’est une obscénité » et « comment diable est-ce possible ? » a-t-il dit.

« Vous ne pouvez pas avoir une approche unique pour les pays où il y a un soutien, que ce soit le soutien de l’OTAN, le soutien européen [et] des pays puissants derrière vous, et une approche différente où vous avez une compétence claire », a-t-il ajouté.

En mai, M. Khan a déclaré qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la défense Yoav Gallant et les dirigeants du Hamas Yahiya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Haniyeh ont été criminellement responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité à partir du jour de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Cependant, la demande de mandat doit encore être approuvée par les juges de la CPI.

Le premier ministre et le ministre de la défense d’Israël sont soupçonnés de crimes, dont la famine des civils comme méthode de guerre, le meurtre, l’attaque intentionnelle contre une population civile et l’extermination.