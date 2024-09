Le recours prévu à des missiles à longue portée de l’OTAN contre la Russie risque de provoquer l’escalade incontrôlée d’une guerre mondiale (WSWS)

S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe mercredi, Poutine a déclaré qu'« une agression contre la Russie par un État non doté d'armes nucléaires, mais avec la participation ou le soutien d'un État doté d'armes nucléaires, doit être considérée comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie ».



Il a ajouté : « Nous nous réservons le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'agression contre la Russie et le Bélarus. »



Il s'agit de la menace la plus directe et la plus concrète faite à ce jour par Poutine d'utiliser l'arsenal nucléaire de la Russie, l'un des deux plus importants au monde, pour répondre aux frappes continues et toujours plus nombreuses de l'Ukraine, avec le soutien des puissances de l'OTAN, sur les villes et les infrastructures russes.



Au début du mois, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu à Kiev, où il a fortement laissé entendre que les États-Unis poursuivraient le plan visant à permettre à l'Ukraine d'utiliser les armes à longue portée de l'OTAN contre la Russie. « Nous nous sommes ajustés et adaptés en fonction des besoins et de l'évolution du champ de bataille », a-t-il déclaré en réponse à des questions sur le plan, « et je n'ai aucun doute sur le fait que nous continuerons à le faire ».

À la suite de la réunion à Kiev, The Guardian a rapporté que « des sources du gouvernement britannique ont indiqué qu'une décision avait déjà été prise pour permettre à l'Ukraine d'utiliser des missiles de croisière Storm Shadow sur des cibles à l'intérieur de la Russie ». The Economist et le Washington Post ont publié des éditoriaux en faveur de frappes sur la Russie avec des armes de l'OTAN, tandis que l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a fait la promotion de cette initiative dans un article d'opinion paru dans The Spectator.



La campagne menée par les médias et l'establishment politique américains pour demander à l'Ukraine d'attaquer les villes russes avec des armes de l'OTAN est centrée sur l'affirmation selon laquelle la politique déclarée de la Russie d'utiliser des armes nucléaires pour défendre son territoire est un bluff.



Cette proposition, répétée dans tous les journaux américains et acceptée publiquement par l'establishment politique américain comme parole d'évangile, est une absurdité. En réalité, ceux qui, au sein de l'establishment politique américain et européen, font cette affirmation savent qu'elle est fausse et ne font que mentir au public. Ils savent que Poutine ne bluffe pas.



C'est ce qui ressort clairement d'un article publié jeudi dans le New York Times, intitulé « Les services de renseignement américains soulignent les risques liés à l'autorisation de frappes à longue portée par l'Ukraine ».



Le Times rapporte :

Les agences de renseignement américaines estiment que la Russie est susceptible de riposter avec une plus grande force contre les États-Unis et leurs partenaires de la coalition, éventuellement par des attaques meurtrières, s'ils acceptent de donner aux Ukrainiens la permission d'utiliser des missiles à longue portée fournis par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France pour des frappes à l'intérieur de la Russie, ont déclaré des responsables américains.

L'article poursuit : « L'évaluation des renseignements décrit une série de réponses possibles de la Russie à une décision d'autoriser des frappes à longue portée utilisant des missiles fournis par les États-Unis et l'Europe », y compris « des attaques potentiellement mortelles contre des bases militaires américaines et européennes ».



Comme les présidents américains l'ont déclaré à plusieurs reprises – alors que l'OTAN s'élargissait pour inclure presque tous les pays d'Europe de l'Est – toute attaque russe contre le territoire d'un pays membre sera considérée comme une attaque contre l'ensemble de l'OTAN. En vertu de l'article 5 de la charte de l'OTAN, chaque membre de l'alliance serait obligé d'entrer en guerre contre la Russie.



Des pans entiers de l'establishment politique américain non seulement acceptent la possibilité d'une réponse militaire majeure de la Russie, mais cherchent en fait à provoquer la Russie pour qu'elle adopte cette ligne de conduite.



Quelle que soit la réaction de la Russie à la décision, ses représailles seront mises à profit pour intensifier massivement l'implication des États-Unis dans la guerre. La date de la réponse russe sera appelée « le jour où tout a changé », où « Poutine a lancé son attaque non provoquée et injustifiée », ou « le jour où Poutine a brisé pour toujours le tabou de l'utilisation des armes nucléaires ».