Le TIFF annonce que les projections du documentaire « Les Russes en guerre » ("Russians at War") seront prévues pour le 17 septembre (Citynews)

Le TIFF annonce que les projections du documentaire « Les Russes en guerre » seront prévues pour le 17 septembre

Article originel : TIFF says screenings of ‘Russians at War’ documentary to go ahead Sept. 17

Toronto City News, 15.09.24





Le Festival international du film de Toronto annonce avoir reporté la projection du film « Les Russes en guerre » ("Russians at War") au TIFF Lightbox, au mardi 17 septembre.

Selon la page Lightbox du TIFF, des billets pour deux projections à 14 h et 18 h 30 sont maintenant disponibles.

Un message publié sur les médias sociaux par la section de Toronto du Congrès des Ukrainiens et des Canadiens a appelé à « une autre manifestation » en réponse à la décision d'afficher le film...