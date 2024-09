Les attaques israéliennes en Cisjordanie viennent nourrir ses plans d’annexion (The Intercept)

Les attaques israéliennes en Cisjordanie nourrissent ses plans d’annexion Article originel : Israel’s West Bank Attacks Fuel Its Annexation Plans Par Jonah Valdez The Intercept, 01.09.24

Les opérations militaires israéliennes en Cisjordanie occupée ont fait au moins 20 morts parmi les Palestiniens en trois jours.





Lors d’un voyage en Cisjordanie pour effectuer des recherches et rendre visite à sa famille à Naplouse en 2022, Yara Asi a rappelé les moments où l’armée israélienne assiégeait la ville, un centre économique majeur de la région, dans le but de chasser les militants qui y vivaient.

« Le monde va sûrement intervenir et ils ne vont pas laisser fermer cette grande ville », se souvient Asi en y pensant.

Le siège militaire a duré plus de trois semaines, tuant plus de 23 Palestiniens à travers le territoire. Cette année-là, les raids et frappes aériennes israéliens ont tué plus de 150 Palestiniens, marquant l’année la plus meurtrière pour la Cisjordanie depuis 2006. Les attaques — et les pertes de vies — se sont poursuivies en 2023 et n’ont fait qu’accélérer depuis.

Alors que la plupart des yeux restent rivés sur Gaza, les attaques militaires israéliennes en Cisjordanie ont tué plus de 594 personnes depuis le 7 octobre, dont 115 enfants tués par des balles réelles et 1.411 enfants blessés, selon les Nations Unies. Une douzaine de ces décès peuvent être attribués à des actes de violence commis par des colons israéliens extrémistes.

« Personne n’est intervenu — rien ne s’est passé — et depuis, nous avons vu les incursions militaires augmenter sans cesse, et je ne vois aucun mouvement réel ou même critique », a déclaré Asi, professeur à l’Université de la Floride centrale et membre du groupe de réflexion Al-Shabaka.



Cette semaine, Israël a étendu sa campagne militaire en Cisjordanie avec des raids et des frappes aériennes sur les villes de Tulkarem, Jenin et Tubas, marquant son plus grand assaut dans le territoire occupé depuis 2002 pendant la deuxième Intifada. En trois jours, l’armée israélienne a tué au moins 20 Palestiniens dans des frappes préventives. Des images montrent des bulldozers détruisant les routes et autres infrastructures civiles de la région. Une frappe dans le camp de réfugiés de Nur Shams a fait cinq morts, dont deux garçons, 13 et 15.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a appelé les militaires à « prendre soin de la menace exactement comme on s’occupe de l’infrastructure terroriste à Gaza, y compris l’évacuation temporaire des civils palestiniens et toutes les autres mesures nécessaires ».

« C’est une guerre pour tout et nous devons la gagner », a-t-il écrit dans un communiqué, selon les traductions en anglais de plusieurs rapports. La déclaration a suscité des inquiétudes chez les Palestiniens qui craignent que le niveau de destruction observé à Gaza soit imminent en Cisjordanie.

Alors que le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré que les frappes violaient le droit international, les États-Unis ont réitéré le droit d’Israël à répondre « à des besoins de sécurité très réels, ce qui comprend la lutte contre les activités terroristes en Cisjordanie ». selon une déclaration du département d’État à Middle East Eye.

La crainte dans ce climat, a dit Asi, est que de telles frappes pourraient pousser les Palestiniens à quitter le territoire de façon permanente.

« Pour la première fois, je me demande vraiment s’il y aura un endroit appelé Palestine où mes enfants et petits-enfants pourront aller. » Asi, née à Naplouse et immigrée aux États-Unis en 1989 avec son père alors qu’elle avait 4 ans. Pendant son enfance, elle a continué à rendre visite à sa famille chaque été... Lire la suite