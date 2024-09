Les confessions du parrain de la Françafrique, Robert Bourgi (Mondafrique)

...Symbole de la « Françafrique », Robert Bourgi aborde, pour la toute première fois dans un livre, sa vie, ses rapports avec son mentor Jacques Foccart et l’ensemble des « missions » effectuées pendant près de quarante ans pour le compte des hauts dignitaires africains et français, parmi lesquels les principaux ténors de la droite (Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Charles Pasqua, Jacques Toubon, Dominique de Villepin, Claude Guéant, François Fillon, etc.).... Lire la suite