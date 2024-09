Les faucons de guerre néoconservateurs rangés derrière la candidature de Harris (The Intercept)

Les partisans néoconservateurs de Kamala Harris détestent-ils simplement Trump, ou y a-t-il quelque chose de plus à son attrait ?

Article originel : Do Kamala Harris’s Neocon Supporters Just Hate Trump, or Is There Something More to Her Appeal?

Par Aida Chavez

The Intercept, 14.09.24 Personnellement, je n’accepterais pas l’approbation d’un criminel de guerre historique.

Dick Cheney, ancien vice-président de l’American Enterprise Institute, le 12 mai 2014 à Washington D.C. Photo : Win McNamee/Getty Images

La guerre en Irak — vendue sur des mensonges et bâclée dans ses poursuites — est devenue l’incarnation de l’orgueil étatsunien au XXIe siècle. Des centaines de milliers de personnes sont mortes, les alliés se sont aliénés et les États-Unis se sont enlisés dans un gâchis qui dure depuis une décennie et qui continue de se dérouler. En 2007, quelques années après le déclenchement de la guerre, tous les partisans, sauf les plus farouches, avaient fini par voir dans cette guerre l’erreur qu’elle était. Aujourd’hui, ces mêmes faucons de guerre acharnés — les personnes qui ont planifié et mené l’invasion de l’Irak — appuient fièrement la vice-présidente Kamala Harris lors des élections présidentielles de novembre. Le premier parmi eux est l’ancien vice-président Dick Cheney. Non loin derrière se trouvent une poignée d’autres personnalités de l’ère Bush alignées sur le mouvement néoconservateur, comme Bill Kristol; d’anciens fonctionnaires comme l’ancien procureur général Alberto Gonzales; et des employés pour l’ancien candidat républicain à la présidentielle, le sénateur John McCain, R-Ariz. Harris, à son tour, embrasse son nouveau fan club de droite, faisant la promotion des appuis de plus de 200 employés républicains qui ont travaillé pour George W. Bush, McCain et un autre ancien candidat républicain à la présidentielle, le Sen. Mitt Romney, R-Utah.

« Bien sûr, nous avons beaucoup de désaccords honnêtes et idéologiques avec le vice-président Harris », ont écrit les membres du personnel du GOP dans une lettre. « C’est normal. La solution de rechange, cependant, est tout simplement insoutenable ». Ces faucons affirment qu’ils soutiennent Harris en grande partie pour arrêter Donald Trump — citant sa conduite et son « leadership chaotique » — mais ces conservateurs de premier plan appuient le candidat démocrate parce que leurs visions de la politique étrangère étatsunienne semblent de plus en plus alignées. Les partis démocrate et républicain sont plus unis que jamais dans leur engagement à préserver l’hégémonie étatsunienne et à empêcher le monde multipolaire de se développer. En tant que vice-président, Cheney a été l’un des principaux architectes non seulement de la guerre d’Irak, qui a fait des centaines de milliers de morts parmi les Irakiens, mais aussi du régime de torture étatsunien dans le monde entier. Les secousses de l’occupation étatsunienne qui dure depuis huit ans se font encore sentir dans la région et dans notre politique intérieure à ce jour. Liz Cheney, ancienne représentante, qui a hérité des opinions impérialistes de son père, s’est également engagée à faire tout ce qu’elle peut pour élire Harris, y compris lancer un PAC qui a levé des millions de dollars pour stimuler la campagne du démocrate.

Cela marque un départ des 20 dernières années de campagnes présidentielles démocratiques, qui ont été construites sur une répudiation de l’administration Bush et sa guerre désastreuse en Irak.

Seulement 18 mois après que les troupes étatsuniennes soient entrées à Bagdad, le candidat démocrate à la présidence en 2004, John Kerry, a déclaré que l’invasion avait créé « une crise de proportions historiques ». Il a accusé Bush d’« incompétence obstinée » dans la façon dont il a géré la guerre. En 2008, l’opposition de Barack Obama à la guerre impopulaire a été une source majeure de son succès aux urnes. Même en 2016, les répercussions de la guerre en Irak ont été un enjeu majeur dans les primaires démocrates. Le Sen. Bernie Sanders, I-Vt., a fait de son opposition à la guerre une pierre angulaire de sa plate-forme et a fait référence à plusieurs reprises au vote d’Hillary Clinton en faveur de celle-ci. « Je ne pense pas que vous soyez qualifié si vous avez voté pour la guerre désastreuse en Irak », a déclaré Sanders à propos de Clinton. Maintenant, cependant, un appui de l’un des plus grands criminels de guerre dans l’histoire récente est considéré comme un atout, pas une responsabilité.

Harris pour les faucons La campagne de Harris ne fait pas que courtiser les modérés et les conservateurs dans le cadre d’une stratégie à court terme pour gagner l’élection. Les démocrates soutiennent plutôt activement et émettent des idées néoconservatrices. Au cours de son discours d’ouverture à la Convention nationale démocrate, Mme Harris a déclaré : « En tant que commandant en chef, je m’assurerai que l’Amérique dispose toujours de la force de combat la plus forte et la plus meurtrière du monde. » ... son parti a empêché les Palestiniens étatsuniens de se présenter sur la scène du congrès pour parler de la guerre génocidaire d’Israël contre Gaza. La plateforme 2024 du parti reflète également ce virage à droite. Une section de la plateforme 2020 sur la fin des guerres pour toujours et l’opposition au changement de régime a été complètement supprimée en 2024. Le Parti démocrate est passé d’un appel à la fin du soutien des États-Unis à la guerre brutale de l’Arabie saoudite au Yémen à un plaidoyer en faveur du plan de normalisation entre Israël et la monarchie du golfe Persique, proposé par l’administration Biden. Ce plan pourrait aussi mettre en danger la vie des Etatsuniens. protéger la dictature saoudienne pour les décennies à venir.