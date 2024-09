Les médias du gouvernement étatsunien démystifient la propagande ukrainienne

Article originel : U.S. Government Media Debunks Ukrainian Propaganda Claim

Moon of Alabama, 30.09.24



Ceci est curieux.





Ukraine's General Staff confirms destruction of Russian arsenal containing Iranian missiles in Volgograd Oblast("L’état-major de l’Ukraine confirme la destruction de l’arsenal russe contenant des missiles iraniens dans l’oblast de Volgograd") - Pravda.ua

Les forces de défense ukrainiennes ont frappé un dépôt russe utilisé pour stocker et améliorer des missiles et de l’artillerie près du village de Kotluban dans l’oblast de Volgograd en Russie, dans la nuit du 28 au 29 septembre.

Source : État-major des forces armées de l’Ukraine sur Facebook

Citation : "Selon les informations disponibles, un train transportant des missiles iraniens était arrivé à l’arsenal la veille de la frappe. Les installations militaires étaient fortement protégées par des systèmes de guerre électronique et de défense aérienne, mais nos unités ont réussi à atteindre l’objectif de combat. Un incendie fait rage et des munitions explosent dans les locaux de l’arsenal."

Détails : L’opération aurait été menée par les forces des systèmes sans pilote en coopération avec les unités des forces d’opérations spéciales, le renseignement de défense et le service de sécurité de l’Ukraine.

L’état-major général a déclaré que les forces de défense continuent d’affaiblir les capacités militaires russes.

---