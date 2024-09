Les mensonges sur les Haïtiens reflètent l’impérialisme raciste des Etats-Unis (Common Dreams)

Récemment, des utilisateurs racistes et ignorants des médias sociaux ont fait circuler l’idée que les immigrants haïtiens à Springfield, dans l’Ohio, mangent des animaux de compagnie. Le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance, a grandement renforcé l’affirmation anti-haïtienne en écrivant à X : « Il y a quelques mois, j’ai soulevé la question des immigrants illégaux haïtiens qui drainent les services sociaux et causent généralement le chaos dans tout Springfield, en Ohio. Des rapports montrent maintenant que des gens se sont fait enlever leurs animaux de compagnie et qu'ils ont été mangés par des gens qui ne devraient pas être dans ce pays. »

Le mythe « Les Haïtiens mangent des animaux de compagnie » est la dernière d’une longue série de revendications anti-haïtiennes. Au début des années 1980, les Haïtiens ont été stigmatisés comme étant à l’origine du virus VIH aux États-Unis. Les Centres de lutte contre les maladies (CDC) ont désigné les Haïtiens comme groupe à risque, ce qui a donné lieu à la désignation « The Four H » des homosexuels, des hémophiles, des héroïnomanes et des Haïtiens. À l’époque où la Croix‐Rouge canadienne a publiquement désigné les Haïtiens comme un groupe à « risque élevé » pour le sida, seule la nationalité était désignée. En 1983, ils ont appelé les homosexuels et bisexuels ayant plusieurs partenaires, les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, les hémophiles et les immigrants récents d’Haïti à cesser volontairement de donner du sang. Un dépliant du gouvernement canadien, distribué dans les centres commerciaux, a également établi le lien entre les Haïtiens et le sida. Encore une fois, cela s’est produit malgré l’absence de preuves que l’incidence du sida en Haïti était plus élevée qu’aux États-Unis. En 1987, elle était inférieure à celle des États-Unis et d’autres pays des Caraïbes.

Le post X de Vance a eu plus de 11 millions de vues avec Donald Trump même faisant référence à son allégation dans le débat présidentiel. Ceci malgré l’absence de toute preuve. Les autorités de Springfield n’ont reçu aucun rapport crédible d’immigrants haïtiens enlevant et mangeant des animaux de compagnie.

Dans un autre exemple de stigmatisation des Haïtiens à cause de la maladie, le gestionnaire des incidents du CDC pour la réponse au choléra en Haïti, Jordan W. Tappero, a blâmé les normes culturelles haïtiennes pour l’épidémie de choléra de 2010 qui a causé des dizaines de milliers de décès. Il a déclaré au journaliste de l’Associated Press, Jonathan Katz, que les Haïtiens ne ressentent pas la « honte associée à la défécation en plein air ». Comme on le soupçonnait alors et cela a été plus tard confirmé, le choléra a été introduit en Haïti par les forces de l’ONU qui ont suivi des pratiques d’assainissement médiocres.

Les Haïtiens sont responsables des allégations sur lecela a sida qui continue à apparaître. Lors d’une explosion de xénophobie contre les migrants haïtiens en Guyane en 2019, des reportages ont porté sur le VIH/sida et le vaudou et dans une émission de radio de 2016, l’ancien député canadien André Arthur a qualifié Haïti de « déviant sexuel » pays peuplé de voleurs et de prostituées responsables du VIH/sida.

Dix mois plus tôt, l’influent pasteur étatsunien Pat Robertson avait suggéré que le terrible tremblement de terre de janvier 2010 qui a dévasté Port-au-Prince et ses environs était dû à un « accord avec Satan » conclu deux siècles auparavant. Robertson a affirmé que les Haïtiens « étaient sous le coup des Français. Vous savez, Napoléon III et tout ce qui... Et ils se sont réunis et ont fait un pacte avec le diable. Ils ont dit : « Nous vous servirons si vous nous libérez des Français. » Histoire vraie. Et alors, le diable a dit : « OK, c’est un marché. » Robertson a ajouté : « Vous savez, les Haïtiens se sont révoltés et se sont libérés, mais depuis, ils ont été maudits par une chose après l’autre. »

Des groupes protestants canadiens ont fait valoir une pensée semblable à propos de la cérémonie du vaudou de Bwa Kayiman (Bois Caïman) d’août 1791 qui a contribué au lancement de la révolution haïtienne. Dans le livre « Le pacte d’Haïti avec le diable : Bwa Kayiman, Haitian Protestant Views of Vodou, and the Future of Haiti », Bertin M. Louis souligne que certains protestants canadiens haïtiens croient qu’Haïti a été consacrée au diable. Les voix canadiennes ont dénigré à plusieurs reprises le vaudou.

Après le coup d’état USA/France/Canada de 2004 contre le président Jean-Bertrand Aristide, le National Post a publié un éditorial intitulé « Voodoo is not enough », défendant « une coalition des pays désireux de sortir définitivement du bourbier. Un article du Globe and Mail de 1952, qui tentait d’être sympathique au pays, a commencé par dire : « Les principales exportations d’Haïti ne sont pas des zombies comme le dit la population. » L’un des premiers livres à exposer les Nord-Américains au zombie vaudou a été Magic Island, un livre de 1929 par William Buehler Seabrook. Le livre fait des rencontres sensationnelles avec les sectes vaudou en Haïti et leurs esclaves ressuscités.

Le vaudou est diabolisé par les forces de la suprématie blanche et des chrétiens depuis plus de deux siècles. Important pour vaincre l’esclavage et assurer l’indépendance haïtienne, la religion a offert une force spirituelle / idéologique à ceux qui se sont révoltés contre leurs maîtres esclaves dans peut-être le plus grand exemple de libération dans l’histoire de l’humanité.

La révolution haïtienne de 1791-1804 fut simultanément une lutte contre l’esclavage, le colonialisme et la suprématie blanche. En défaisant les empires français, britannique et espagnol, elle a conduit à la liberté pour tous les peuples sans distinction de couleur, des décennies avant que cette idée ne trouve son chemin en Europe ou en Amérique du Nord. La révolte haïtienne a fait le tour de la région et a contraint le gouvernement français à Paris, après la révolution française, à abolir l’esclavage dans ses colonies des Caraïbes. Elle a également stimulé l’adoption de la loi de 1807 sur l’abolition de la traite des esclaves.

La révolution haïtienne a mené à la première et seule révolution d’esclaves à grande échelle réussie au monde. « Il est fort probable », note Peter Hallward, « qu’aucun événement de l’histoire moderne n’a eu des répercussions plus menaçantes sur l’ordre mondial dominant. »