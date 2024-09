Les responsables de l’ONU appellent d’urgence au cessez-le-feu au Liban, alors que le Moyen-Orient est à la limite de la catastrophe (Common Dreams)

Les responsables de l’ONU appellent d’urgence au cessez-le-feu au Liban, alors que le Moyen-Orient est à la limite de la catastrophe

Article originel : UN Officials Urgently Call for Lebanon Cease-Fire as Middle East on 'Brink of Catastrophe'

Par Brett Wilkins

Common Dreams, 21.09.24

Cependant, il n’y avait aucune indication de désescalade alors que les avions de combat israéliens bombardaient Beyrouth, tuant des dizaines de personnes dont des commandants du Hezbollah et des femmes et des enfants... Lire la suite