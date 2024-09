Nenanyahu déclare la guerre totale devant l’ONU et Israël massacre des centaines de personnes à Beyrouth (WSWS)

Le bureau de Netanyahou a déclaré qu'il prendrait immédiatement l'avion pour rentrer chez lui, enfreignant ainsi une règle habituelle qui interdit de voyager le jour du sabbat juif. Il a publié une photo du Premier ministre ordonnant la frappe, apparemment depuis une ligne fixe dans un centre de commandement improvisé à New York. Vendredi soir, les bombardements se poursuivaient dans la banlieue sud de Beyrouth, où vivent près d'un million de personnes, et dans la vallée de la Bekaa, à l'est du Liban. Ces bombardements provoquent un niveau de destruction et de dévastation humaine similaire à celui déjà infligé à la population de Gaza au cours de l'année écoulée. Le bilan complet des bombardements de Beyrouth reste inconnu, mais l'armée israélienne elle-même, citée par Haaretz, a estimé que 300 personnes avaient été tuées lors de la démolition initiale des immeubles d'habitation. « Six immeubles où vivaient des habitants ont été littéralement réduits en poussière, et ces immeubles abritaient des civils », rapporte Hala Jaber, une journaliste de Beyrouth qui vit non loin du site de l'explosion. « Les secouristes ont beaucoup de mal à trouver des corps pour le moment. » Al Jazeera a rapporté : « Ils essaient de récupérer des corps. Nous avons parlé à des personnes sur le terrain, des témoins qui ont dit avoir vu des corps d'enfants sortis par les services d'urgence et transférés dans différents hôpitaux. »

Tournant une nouvelle fois en dérision les prétendues propositions de cessez-le-feu de l'administration Biden-Harris et de ses alliés, Netanyahou a déclaré qu'Israël menait une « guerre sur sept fronts » existentielle contre l'Iran et ses mandataires et qu'il se battrait jusqu'à la « victoire totale » dans la bande de Gaza et au Liban. « Il n'y a pas d'endroit en Iran que le long bras d'Israël ne puisse atteindre. Et cela vaut pour l'ensemble du Moyen-Orient », a-t-il menacé. À peine une heure après la fin du discours de Netanyahou, son régime a démontré le contenu génocidaire de cette promesse. D'énormes explosions ont ravagé le sud de Beyrouth, très peuplé, réduisant au moins six immeubles d'habitation à l'état de ruines et tuant des centaines de civils. Dans le cadre d'une opération pour laquelle Netanyahou a personnellement donné le feu vert alors qu'il se trouvait à New York, l'armée de l'air israélienne a largué d'énormes bombes anti-bunker guidées par laser, fournies par les États-Unis, dans le but d'assassiner le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de terroriser l'ensemble de la population libanaise.

L'utilisation de missiles anti-bunker GBU-72 de dernière génération de deux tonnes, développés pour l'armée de l'air américaine en 2001, montre une fois de plus que la source de cette barbarie n'est pas confinée au régime sioniste d'Israël, mais qu'elle a ses racines à Washington. Des versions antérieures de ces bombes ont été utilisées par les États-Unis en Irak en 1991 et en 2003, et par Israël à Gaza en 2021.



Le nombre de morts s'ajoute aux plus de 700 personnes tuées par Israël au Liban et aux nombreuses autres mutilées cette semaine, en plus des pertes massives causées par les attaques aveugles de bipeurs dans tout le pays il y a deux semaines.



Combinée au discours belliciste de Netanyahou, la nouvelle escalade sauvage de la guerre israélienne soutenue par Washington souligne le programme qui l'a toujours sous-tendue : le déclenchement d'une conflagration plus large pour établir l'hégémonie incontestée des États-Unis et de leurs partenaires sur l'ensemble de la région stratégique et riche en ressources.



Netanyahou a expressément désigné la Cisjordanie occupée par Israël, ainsi que le Liban, Gaza, l'Irak, la Syrie, le Yémen et l'Iran comme étant les « fronts » de la guerre d'Israël. Enhardi par les milliards de dollars d'armement fournis par l'administration Biden-Harris, il a appelé tous les « gouvernements responsables » à se joindre à la guerre d'Israël contre l'Iran.

Comme il l'avait déjà fait à l'ONU, le dirigeant israélien a brandi effrontément des cartes représentant l'ensemble du Moyen-Orient comme une zone « maudite ». Il a déclaré qu'elle devait être débarrassée de l'influence iranienne afin d'établir une région supposée « bénie » de paix et de prospérité, éventuellement en partenariat avec le régime despotique saoudien. Ses cartes montrent également que Gaza et la Cisjordanie font partie d'Israël.



Après que quelques chefs de gouvernement ont pris la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies pour appeler à un cessez-le-feu ou à une « désescalade », et que certaines délégations ont quitté son discours, Netanyahou a accusé les Nations unies d'être un « marais de bile antisémite », dont « une majorité est automatiquement prête à diaboliser l'État juif pour n'importe quoi ».



Renversant totalement la réalité, il a accusé le Hamas de rechercher un holocauste de type nazi le 7 octobre dernier, régurgitant des mensonges sur des viols de masse, des décapitations et des bébés brûlés vifs. Et ce, alors qu'Israël intensifie depuis un an son assaut sur Gaza, où il a assassiné plus de 40.000 personnes et déplacé la quasi-totalité de la population, et sur la Cisjordanie, où il a tué des centaines de personnes en 12 mois.



Sachant qu'il bénéficie de l'immunité et de la protection des États-Unis et de leurs alliés pour ces crimes contre l'humanité, Netanyahou a dénoncé la Cour pénale internationale pour avoir même envisagé de lancer des mandats d'arrêt contre lui et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

Cette campagne de guerre totale souligne l'imposture de l'appel conjoint symbolique lancé mercredi par les États-Unis, la France et d'autres alliés en faveur d'un cessez-le-feu « immédiat » de 21 jours au Liban. Ce simulacre a servi de couverture à l'assaut dont ils savaient sans aucun doute qu'il était en phase finale de préparation.



Une fois de plus, l'administration Biden-Harris a nié avoir eu connaissance à l'avance des dernières atrocités, tout en affichant clairement son soutien indéfectible à Israël. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que l'objectif d'Israël au Liban était « important et légitime ». Il a ajouté : « Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme », mais « la manière dont il le fait est importante ». Cette dernière phrase n'est qu'un mince vernis pour continuer à alimenter l'arsenal israélien.



En fait, Washington n'a pas tardé à renforcer ses forces dans la région, montrant ainsi qu'il était prêt à une guerre plus large. Le président Joe Biden a demandé au Pentagone « d'évaluer et d'ajuster si nécessaire le dispositif des forces américaines » au Moyen-Orient afin « d'assurer la protection des forces et de soutenir l'ensemble des objectifs des États-Unis », a déclaré la Maison-Blanche.



Environ 40.000 soldats américains sont déjà déployés au Moyen-Orient, notamment en Irak et en Syrie. Le porte-avions USS Abraham Lincoln se trouve dans la région et l'USS Harry S. Truman est en route vers la zone.

Jusqu'à présent, l'Iran et le Hezbollah ont été déterminés à éviter une guerre totale avec Israël, malgré l'intensification des provocations. L'ambassade d'Iran au Liban a qualifié l'attaque de Beyrouth de « dangereuse escalade qui change la donne ».



Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que « l'attaque aérienne terroriste brutale contre plusieurs immeubles résidentiels à Beyrouth » montrait que « l'appel au cessez-le-feu lancé par les États-Unis et certains pays occidentaux est une ruse flagrante visant à faire gagner du temps au régime sioniste pour qu'il poursuive ses crimes contre les peuples palestinien et libanais ».



Le régime israélien, dont les ministres sont des fascistes d'extrême droite, est déterminé à intensifier son assaut, sachant qu'il fera de nombreux morts parmi les civils. Le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les missiles qui frappent actuellement les immeubles résidentiels « pourraient potentiellement les faire s'effondrer ».



Comme elle l'a fait dans toute la bande de Gaza, l'armée israélienne justifie cyniquement ses attaques contre des cibles civiles, en violation flagrante du droit international, en prétendant que le Hamas et le Hezbollah mènent des activités militaires sous ces bâtiments. Sur cette base, les populations entières de Gaza et du sud et de l'est du Liban sont désignées comme cibles.



L'armée israélienne a déjà fait part de son intention d'envahir le Liban, comme elle l'a fait dernièrement en 2006, tuant plus de 1100 personnes et déplaçant un million d'habitants. L'armée israélienne a jusqu'à présent mobilisé deux brigades de réserve, la 6e et la 228e, « pour le combat dans le cadre de la campagne du nord ».

Les attaques israéliennes se poursuivent également à Gaza. Un bombardement israélien sur l'école Al-Faluja, devenue refuge dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, a tué 15 personnes jeudi.



En Cisjordanie occupée, l'agence de presse palestinienne Wafa a fait état vendredi de nouveaux raids israéliens. Ils ont notamment pris d'assaut la ville d'al-Khader, au sud de Bethléem, ouvert le feu sur des habitants d'Idhna, à l'ouest d'Hébron, et attaqué une marche contre les colonies juives illégales dans la ville de Beita, au sud de Naplouse.



L'escalade au Liban confirme les avertissements du WSWS selon lesquels Israël et ses bailleurs de fonds impérialistes ont profité des attaques du 7 octobre non seulement pour mener un génocide à Gaza, mais aussi pour chercher à dominer totalement le Moyen-Orient en provoquant une guerre à l'échelle de la région.



Pour l'impérialisme américain, ce conflit dans le cockpit de la masse continentale eurasienne est l'un des fronts d'une offensive globale contre la Russie et la Chine, visant à assurer l'hégémonie des États-Unis dans le monde entier, même au risque d'une guerre nucléaire.

(Article paru en anglais le 28 septembre 2024)