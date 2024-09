Oxfam : Israël a réduit de 94% l’accès à l’eau à Gaza depuis octobre (Truthout)

Oxfam : Israël a réduit de 94% l’accès à l’eau à Gaza depuis octobre

Article originel : Oxfam: Israel Has Reduced Water Access in Gaza by 94 Percent Since October

Truthout, 22.07.24

Les attaques d’Israël contre l’accès à l’eau font partie de sa campagne datant de plusieurs décennies visant à contrôler les besoins essentiels de la population de Gaza.

Des enfants palestiniens attendent avec des bidons pour les remplir d’eau potable à Rafah le 19 février 2024. Abed Rahim Khatib / picture alliance via Getty Images

Oxfam a averti qu’Israël avait depuis longtemps recours à l’utilisation de l'eau comme arme contre les Palestiniens, et que l’accès à l’eau pour les Palestiniens de Gaza était maintenant à un niveau très inférieur à celui d’avant le génocide, alors que les Palestiniens meurent de déshydratation, de famine et de maladies. Selon un rapport d’Oxfam concernant les politiques israéliennes de privation d’eau, Israël a réduit l’accès à l’eau à Gaza de 94 % depuis octobre. Cela signifie que les Palestiniens n’ont accès qu’à une moyenne d’environ 4,7 litres d’eau par personne et par jour. Dans la supposée « zone humanitaire sûre » d’al-Mawasi – que les forces israéliennes ont attaquée sans relâche – les Palestiniens n’ont accès qu’à une moyenne de 2,5 litres par jour, selon ce rapport. Cette quantité dérisoire d’eau doit servir à tous les usages : boire, cuisiner, se laver, faire la lessive, etc. Elle est bien inférieure au minimum de 15 litres nécessaires par jour, quantité fixée par les responsables des Nations unies en cas de situation d’urgence. Cette réduction dramatique de l’accès à l’eau résulte des attaques incessantes d’Israël contre les infrastructures d’approvisionnement en eau de Gaza, a déclaré Oxfam. Israël a détruit 100 % des usines de traitement des eaux usées et a détruit toutes les usines de désalinisation de l’eau ainsi que les installations d’assainissement dans la ville de Gaza, tout en détruisant la grande majorité des infrastructures dans d’autres parties de la bande de Gaza. Le rapport indique que, depuis octobre, Israël a endommagé ou détruit cinq sites d’assainissement tous les trois jours. Cela signifie que près de 70 % des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Gaza sont menacées par Israël. « Les opérations militaires israéliennes à Gaza se sont à plusieurs reprises traduites par des violations répétées du droit international humanitaire en privant les populations d’accès à l’eau, ressource indispensable à leur survie, en endommageant ou en détruisant les infrastructures hydrauliques, en contaminant les sources d’eau et en bloquant les approvisionnements requis pour permettre la production d’eau », indique le rapport. Par ailleurs, l’acheminement de l’eau par des convois humanitaires est rendu quasiment impossible en raison du blocus imposé par Israël, ajoute-t-il. Entretenir ce qu’il reste des infrastructures sanitaires constitue un défi à part entière, dans la mesure où les forces israéliennes ont pris pour cible les travailleurs du secteur de la maintenance sur le territoire de la bande de Gaza dans le cadre de leurs attaques contre tous les systèmes y assurant la survie. « Mes collègues et moi-même vivons un cauchemar depuis ces neuf derniers mois, mais nous continuons à penser qu’il est de notre responsabilité et de notre devoir de veiller à ce que tous les habitants de Gaza bénéficient de leur droit minimum à l’eau potable », a déclaré Monther Shoblak, directeur général de la compagnie des eaux de Gaza, dans un communiqué. « Cela a été très difficile, mais nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts, même lorsque nous voyons nos collègues pris pour cible et tués par Israël alors qu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions. » Les attaques d’Israël visant l’accès à l’eau s’inscrivent dans le cadre de la campagne menée depuis des décennies pour exercer un contrôle sur les besoins fondamentaux de la population de Gaza, afin de tuer les Palestiniens à force de privations. En raison de cette campagne de privation menée par Israël, l’accès à l’eau était déjà insuffisant à Gaza avant le mois d’octobre. Bien que l’Organisation mondiale de la santé recommande une quantité quotidienne de 100 litres pour les activités habituelles, en mars 2023, les Palestiniens de Gaza n’avaient accès qu’à environ 83 litres, tandis que ceux de la Cisjordanie occupée n’avaient accès qu’à 89 litres. Les Israéliens, y compris ceux qui vivent dans les colonies illégales de Cisjordanie, ont accès à près de 250 litres par jour, en comparaison. Cela signifie qu’Israël, au cours de ses neuf mois de génocide à Gaza, a réduit l’accès à l’eau à Gaza à 6 % des niveaux qui étaient déjà insuffisants pour une vie normale. * Sharon Zhang est rédactrice à Truthout et ses sujets de prédilection sont la politique, le climat et l’emploi. Avant de rejoindre Truthout, Sharon a écrit des articles pour Pacific Standard, The New Republic, etc. Elle est titulaire d’un master en études environnementales. On peut la suivre sur Twitter : @zhang_sharon.