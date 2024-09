Primée à La Mostra de Venise pour son film « Familiar Touch », Sarah Friedland dénonce le génocide israélien à Gaza (Vidéos)

Jewish filmmaker voices support for Palestine at Venice Film Festival/ Une cinéaste juive soutient la Palestine au Festival de Venise. La cinéaste étatsunienne Sarah Friedland a exprimé son soutien à la Palestine en remportant le prix du meilleur premier long métrage lors de la 81e édition du Festival de Venise. Friedland, dans son discours d’acceptation, a déclaré qu’elle était aux côtés des Palestiniens qui sont "au 336e jour du génocide israélien".

